«Κύριε Μητσοτάκη, όλα καλά με τους δύο υπουργούς σας;» σημειώνει με δηκτικό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πέντε ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ στέλνουν επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρχές όπου περιγράφουν αναλυτικά και με στοιχεία τη στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Στην επιστολή τους αναφέρονται ειδικά στον Θ. Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη».

Η Κουμουνδούρου συνεχίζει: «Και πώς απαντούν οι δύο εκλεκτοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, σε μια επιστολή του ΟΗΕ που περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στη χώρα;

Σαν αυτό που πάντα ήταν και παραμένουν: ακροδεξιά τρολ, ζαλισμένα πια από τον κυνισμό και την αλαζονεία της εξουσίας, να χαϊδεύουν το ακροδεξιό τους ακροατήριο μιλώντας για ‘ΜΚΟ’ και ‘δήθεν ανθρωπιστές’ (αναφερόμενοι σε εισηγητές του ΟΗΕ!) και να παρουσιάζονται ως ‘μαχητές κατά της λαθρομετανάστευσης’».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει με δηκτικό τρόπο: «Κύριε Μητσοτάκη, όλα καλά με τους δύο υπουργούς σας;»