Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Το VAR, η πολιτική εξαπάτηση, τα επτά χρόνια Μητσοτάκη και η μπάλα στην εξέδρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνει:

«Το VAR, η πολιτική εξαπάτηση, τα επτά χρόνια Μητσοτάκη και η μπάλα στην εξέδρα

Αν υπήρχε πολιτικό VAR, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμιτες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, τι τις θέλει τις ποδοσφαιρικές αναλογίες, το Μουντιάλ και το VAR ο πρωθυπουργός στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του;

Για να θυμίσει στους πολίτες ότι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα… ακρίβειας, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό, με πληθωρισμό 5% το Μάιο; Και ότι, λόγω των πολιτικών που ασκεί, οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν μπορούν να πάνε ούτε λίγες μέρες διακοπές, όπως έδειξε πρόσφατα έρευνα του ΙΕΛΚΑ;

Για να θυμίσει σε όλους μας ότι αν υπήρχε VAR για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων διαφάνειας και δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε ούτε ένας που δεν τον έχει παραβιάσει;

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Νομίζει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι η κυβέρνησή του και το «επιτελικό» του κράτος δεν είναι παρά μια ομάδα στημένη για να εκτελεί ρουσφέτια, αδιαφανείς αναθέσεις και μοίρασμα δημόσιου χρήματος σε ημετέρους; Και ότι έχει στρώσει το γήπεδο για να γίνονται όλα αυτά με μηχανισμούς υποκλοπών, παρακολουθήσεων και διαπλοκής;

Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία, όταν δύο γενικοί γραμματείς που διορίστηκαν από τους υπουργούς του έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα και αναγκάστηκαν σε παραίτηση;

Πανηγυρίζει για τη μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση, όταν η αποκάλυψη του κυκλώματος στο οποίο αναφέρεται δείχνει πως η διαφθορά ανθεί ακριβώς στους μηχανισμούς που ελέγχει η κυβέρνηση; Παράλληλα, η κυβερνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι νέες αποκαλύψεις για το Predator δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη συνέπεια των ισχυρισμών περί καταπολέμησης της διαφθοράς. Όταν τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, η εικόνα μιας κυβέρνησης που «κερδίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς» μοιάζει… ασχολίαστη!

Πανηγυρίζει για το ΕΣΥ ο πρωθυπουργός που επί πανδημίας χειροκροτούσε υποκριτικά νοσηλευτές και γιατρούς, αλλά δεν έχει κάνει τίποτε έκτοτε για τα πάγια και δίκαια αιτήματά τους; Πού είναι οι 15.000 προσλήψεις νοσηλευτών που απαιτούνται, πού είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά;

Ο κ. Μητσοτάκης, που μιλάει σήμερα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, δεν μπήκε καν στον κόπο να εμφανιστεί προχθές στη Βουλή για να υπερασπιστεί διά ζώσης τη μεγάλη του «μεταρρύθμιση». Τι φοβήθηκε; Μήπως άκουγε από κοντά πόσες φορές έχει παραβιάσει συνταγματικούς κανόνες και πώς εργαλειοποιεί διατάξεις του, όπως το περιβόητο άρθρο 86, για να «βγάλει λάδι» τους υπουργούς του;

Θα πείτε, εδώ δεν τόλμησε στη σημερινή του ανάρτηση να κάνει μια έστω τυπική αναφορά στο θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους υπέρογκους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ιδίως μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις Πιερρακάκη αλλά και τις απαράδεκτες ερμηνείες Στουρνάρα τον οποίο ο ίδιος τοποθέτησε στη θέση του διοικητή της ΤτΕ για άλλα έξι χρόνια, δεκαοκτώ συνολικά. Ο ορισμός τού «πετάω τη μπάλα στην εξέδρα»…

Fun fact: ο κ. Μητσοτάκης ξεκινάει την ανάρτησή του με αναφορά στο VAR, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να του πει πως η λειτουργία του θεσπίστηκε... επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινη κάρτα!».