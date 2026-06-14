Το σχόλιο από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει:

«Ο πρωθυπουργός υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Όλοι γνωρίζουν πως η αναθεωρητική Βουλή είναι αυτή που αποφασίζει τη διατύπωση του κάθε άρθρου και όχι η προτείνουσα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή.

Έχουμε ξεκαθαρίσει πως χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις για να γίνει πράξη ένα πραγματικό μεταρρυθμιστικό άλμα στο Σύνταγμα.

Προφανώς, και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα πολλάκις δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.

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Δεσμευόταν επί μήνες για την ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά διατήρησε την αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης, υπουργοί και υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στη Βουλή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

Δηλαδή αλλάζει ο Μανωλιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς.

Αντίστοιχα υποκριτική στάση δείχνει και στις υπόλοιπες προτάσεις της.

Το ΠΑΣΟΚ με υπευθυνότητα και αξιοπιστία θα συνεχίσει στον δρόμο της ευθύνης και της διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος».