Έκκληση στην Υπουργό Παιδείας - Οι εκπαιδευτικοί μουσικής ζητούν να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους.

Την άμεση παρέμβαση της υπουργού Παιδείας ζητά η ΟΙΕΛΕ για το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μουσικής, δημοσιοποιώντας και συνυπογράφοντας επιστολή εκπαιδευτικών που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό τους από τους πίνακες του ΑΣΕΠ, παρά το γεγονός ότι εργάστηκαν νόμιμα επί σειρά ετών στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεκάδες εκπαιδευτικοί μουσικής που απέκτησαν τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις τους από Ωδεία διορίστηκαν κανονικά από το Υπουργείο Παιδείας, υπηρέτησαν για χρόνια στα σχολεία και η προϋπηρεσία τους αναγνωριζόταν μέχρι πρότινος. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, πλέον η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα συμμετοχής στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για μια εξέλιξη που οδηγεί στην «επαγγελματική εξόντωση» πολλών εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όσων έχουν πολυετή υπηρεσία και έχασαν τη θέση εργασίας τους, καθώς πλέον αδυνατούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους για να διεκδικήσουν νέα απασχόληση.

«Δεκαετίες δουλειάς πάνε στα σκουπίδια»

Στην επιστολή τους προς την υπουργό Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι όταν εισήλθαν στον χώρο της εκπαίδευσης είτε δεν υπήρχαν ακόμη πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών είτε η αποφοίτηση από Ωδείο αποτελούσε αναγνωρισμένο προσόν διορισμού.

Όπως αναφέρουν, για δεκαετίες εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79, έλαβαν διοριστήρια από το Υπουργείο Παιδείας, υπέγραψαν συμβάσεις εργασίας, εξελίχθηκαν μισθολογικά και υπηρεσιακά και η προϋπηρεσία τους αναγνωριζόταν κανονικά.

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Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πριν από τέσσερα χρόνια, με τη μεταφορά των αποφοίτων Ωδείων στην κατηγορία ΤΕ16, έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται σήμερα σαν να μην είχαν ποτέ εργαστεί ως εκπαιδευτικοί.

«Είναι σαν τα διοριστήριά μας να έγιναν σκουπιδόχαρτα. Σαν να μην διδάξαμε ποτέ μουσική, σαν να μην προσφέραμε ποτέ στην εκπαίδευση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι για πολλούς μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς η κατάσταση αυτή ισοδυναμεί με ολοκληρωτική επαγγελματική καταστροφή.

«Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά δικαιοσύνη»

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η μουσική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη διδασκαλία ενός μαθήματος, αλλά περιλαμβάνει την οργάνωση μουσικών συνόλων, τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών. Όπως σημειώνουν, δεν ζητούν ειδική μεταχείριση, αλλά τη συνέχιση της αναγνώρισης μιας προϋπηρεσίας που η ίδια η Πολιτεία αναγνώριζε επί δεκαετίες, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή τους στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ αποτελεί ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης. Η ΟΙΕΛΕ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση, ώστε να αποκατασταθεί, όπως αναφέρει, η αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών μουσικής. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η εμπειρία και η πολυετής προσφορά των εκπαιδευτικών μουσικής δεν μπορεί να αγνοείται και ζητά μια λύση που θα διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή προς την υπουργό Παιδείας «Το αίτημά μας είναι σαφές: δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε τη συνέχιση της νόμιμης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που αποκτήσαμε και η οποία αναγνωριζόταν μέχρι σήμερα από την Πολιτεία. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μουσικής στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ79 αποτελεί ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης. Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει ένα πλαίσιο που σέβεται την προσφορά, αναγνωρίζει την εμπειρία και αξιοποιεί ανθρώπους που επί χρόνια υπηρετούν τη μουσική εκπαίδευση.»