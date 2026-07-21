Οι εργασίες για την έναρξη λειτουργίας προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό ενώ η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος παραμένει προγραμματισμένη για το Γ΄ τρίμηνο του 2026.

Η Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO) («Eldorado» ή η «Εταιρεία») είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου χαλκού-χρυσού στις Σκουριές στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο των Σκουριών βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της κατασκευής και έχει εισέλθει στη φάση θέσης σε λειτουργία (commissioning), με την πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος να έχει ήδη τροφοδοτηθεί και υποστεί επεξεργασία στο κύκλωμα θραύσης. Η Εταιρεία εξακολουθεί να στοχεύει στην παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 και στην έναρξη της εμπορικής παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της τελικής ηλεκτροδότησης του εργοταξίου, των ολοκληρωμένων δοκιμών θέσης σε λειτουργία και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Κύρια σημεία

Πρώτη θραύση μεταλλεύματος. Η πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος τροφοδοτήθηκε επιτυχώς στο κύκλωμα θραύσης που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό στάδιο της επεξεργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Η πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος τροφοδοτήθηκε επιτυχώς στο κύκλωμα θραύσης που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό στάδιο της επεξεργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Οι εργασίες θέσης σε λειτουργία εξελίσσονται σε όλο το εργοτάξιο. Οι δοκιμές ξηρής και υγρής θέσης σε λειτουργία προχωρούν στα κυκλώματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης, διαχείρισης συμπυκνώματος και τελμάτων, ενώ τα επιμέρους συστήματα παραδίδονται σταδιακά από την ομάδα κατασκευής στις ομάδες λειτουργίας.

Οι δοκιμές ξηρής και υγρής θέσης σε λειτουργία προχωρούν στα κυκλώματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης, διαχείρισης συμπυκνώματος και τελμάτων, ενώ τα επιμέρους συστήματα παραδίδονται σταδιακά από την ομάδα κατασκευής στις ομάδες λειτουργίας. Η τελική ηλεκτροδότηση του έργου τελεί υπό την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τελευταίος πυλώνας της γραμμής μεταφοράς εγκαταστάθηκε επιτυχώς μετά από προγραμματισμένη οκτάωρη διακοπή ηλεκτροδότησης της γραμμής μεταφοράς την προηγούμενη εβδομάδα. Η πλήρης ηλεκτροδότηση του εργοταξίου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιθεώρησης από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και την έκδοση της σχετικής έγκρισης. Για την υποστήριξη των εργασιών θέσης σε λειτουργία και της λειτουργικής ετοιμότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας έως την ολοκλήρωση της πλήρους ηλεκτροδότησης, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει πρόσθετα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που παρέχουν την απαιτούμενη προσωρινή ηλεκτρική ισχύ.

Ο τελευταίος πυλώνας της γραμμής μεταφοράς εγκαταστάθηκε επιτυχώς μετά από προγραμματισμένη οκτάωρη διακοπή ηλεκτροδότησης της γραμμής μεταφοράς την προηγούμενη εβδομάδα. Η πλήρης ηλεκτροδότηση του εργοταξίου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιθεώρησης από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και την έκδοση της σχετικής έγκρισης. Για την υποστήριξη των εργασιών θέσης σε λειτουργία και της λειτουργικής ετοιμότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας έως την ολοκλήρωση της πλήρους ηλεκτροδότησης, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει πρόσθετα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που παρέχουν την απαιτούμενη προσωρινή ηλεκτρική ισχύ. Απόθεμα μεταλλεύματος περίπου 3,7 εκατομμυρίων τόνων. Η ανοιχτή εξόρυξη συνεχίζει να εξελίσσεται ταχύτερα από τον προγραμματισμό, δημιουργώντας απόθεμα μεταλλεύματος περίπου 3,2 εκατομμυρίων τόνων, το οποίο θα υποστηρίξει τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας. Μαζί με το μετάλλευμα από την υπόγεια εκμετάλλευση, τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται πλέον σε περίπου 3,7 εκατομμύρια τόνους. Το απόθεμα αυτό αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τροφοδοσίας της μονάδας επεξεργασίας για το υπόλοιπο του 2026, συμβάλλοντας στη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου κατά τη θέση σε λειτουργία και κατά το πρώτο έτος παραγωγής.

«Η πρώτη θραύση μεταλλεύματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο των Σκουριών και αντικατοπτρίζει τη σταθερή και ασφαλή πρόοδο που επιτυγχάνει η ομάδα μας, καθώς το έργο εισέρχεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής και της σταδιακής θέσης σε λειτουργία», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold. «Παρότι η τελική ηλεκτροδότηση του εργοταξίου εξακολουθεί να εξαρτάται από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την τελική έγκριση από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τη δυναμική του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης πρόσθετων ηλεκτροπαραγωγών μονάδων που υποστηρίζουν την ετοιμότητα και τις εργασίες θέσης σε λειτουργία στη μονάδα επεξεργασίας. Η πλήρης ολοκληρωμένη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του εργοταξίου και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφαλή και συστηματική ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, με στόχο την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος κατά το τρίτο τρίμηνο.»

Πρώτη τροφοδοσία μεταλλεύματος στο κύκλωμα θραύσης

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Η πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος τροφοδοτήθηκε επιτυχώς στο κύκλωμα θραύσης που έχει τεθεί σε λειτουργία, με το υλικό να υποβάλλεται πλέον σε επεξεργασία στο πλαίσιο της σταδιακής έναρξης λειτουργίας. Η πλήρης παράδοση του κυκλώματος θραύσης στην ομάδα λειτουργίας αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Εταιρεία αναμένει ότι, καθώς ολοκληρώνεται προοδευτικά η θέση σε λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων, το μετάλλευμα θα αρχίσει να τροφοδοτείται και στα κυκλώματα άλεσης και επίπλευσης, προετοιμάζοντας την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε διαθέσιμο ένα βίντεο με την πρώτη θραύση μεταλλεύματος στον πρωτογενή θραυστήρα και τη μεταφορά του μέσω μεταφορικών ταινιόδρομων το θόλο στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος:

{https://youtu.be/nSCFXej5yVg?si=Ma30NCcmmT-wjyWp}

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