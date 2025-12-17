Η νέα δομή της συμφωνίας Allwyn - ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ και τα φορολογικά δεδομένα, η Ελληνικός Χρυσός, τα μπόνους της ΡΑΑΕΥ, η Νατάσα και ο Κύπριος συνέταιρος και τα push notifications της ΑΑΔΕ

Βελτιώνεται η δομή της συμφωνίας Allwyn - ΟΠΑΠ

Θετικά αποτιμά η αγορά την απόφαση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να αλλάξουν τη δομή της μεταξύ τους συναλλαγής, επιλέγοντας μια πιο απλή και καθαρή μετοχική διάρθρωση. Η κατάργηση της πρόβλεψης για ύπαρξη προνομιούχων μετοχών με αυξημένα δικαιώματα ψήφου και η αντικατάστασή τους από αποκλειστικά κοινές μετοχές θεωρείται κίνηση που μειώνει την πολυπλοκότητα και απομακρύνει πιθανούς προβληματισμούς για την εταιρική διακυβέρνηση του οργανισμού. Για τους επενδυτές, το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν δημιουργούνται μετοχές «δύο ταχυτήτων». Όλοι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν, γεγονός που αυξάνει τη διαφάνεια και περιορίζει τον κίνδυνο άσκησης υπερβολικού ελέγχου χωρίς αντίστοιχη οικονομική συμμετοχή. Αυτός ο παράγοντας συχνά οδηγεί τις αγορές σε πιο θετική αποτίμηση μιας μετοχής. Παράλληλα, η αγορά βλέπει θετικά το γεγονός ότι, παρά την αλλαγή στη δομή, το ποσοστό συμμετοχής της Allwyn παραμένει στο 78,5%, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις ή ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η σταθερότητα αυτή μειώνει την αβεβαιότητα και βοηθά τους επενδυτές να αποτιμήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την επόμενη μέρα του ΟΠΑΠ. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εικόνα προς τους ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πολλά διεθνή funds αποφεύγουν εταιρείες με σύνθετες δομές ψήφων ή προνομιούχες μετοχές, καθώς τις θεωρούν λιγότερο φιλικές προς τους μετόχους μειοψηφίας. Με τη νέα διάρθρωση, ο ΟΠΑΠ παραμένει ελκυστικός, διευκολύνοντας τη διατήρηση υφιστάμενων κεφαλαίων αλλά και την προσέλκυση νέων. Τέλος, η απλοποίηση της μετοχικής δομής ενισχύει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη παραμονή της μετοχής σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, κάτι που είναι κρίσιμο για τη ζήτηση της μετοχής από παθητικά χαρτοφυλάκια.

Η ΔΕΗ και τα φορολογικά δεδομένα

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου η ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα της ΑΑΔΕ, τα οποία θα ενσωματωθούν στο πληροφοριακό της σύστημα, με στόχο την επικαιροποίηση και ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών της, φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η άντληση στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3 με βάση τον αριθμό παροχής, πληροφοριών από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, δεδομένων επικοινωνίας από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, καθώς και βασικών στοιχείων και πληροφοριών διοίκησης επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, σκοπός της διαλειτουργικότητας είναι η εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και η συμμόρφωση της ΔΕΗ με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις. Στην πράξη, η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να επικαιροποιεί άμεσα τα στοιχεία των πελατών της, όπως ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας και πληροφορίες από φορολογικές δηλώσεις, με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αυτό σημαίνει ταχύτερη ταυτοποίηση των καταναλωτών, λιγότερα λάθη στα συμβόλαια και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σε αλλαγές παρόχου, ρυθμίσεις οφειλών ή νέα συμβόλαια. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόσβαση της ΔΕΗ σε στοιχεία του ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις-πελάτες της, καθώς θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση μιας εταιρείας, τυχόν μεταβολές, αλλά και τα νόμιμα μέλη διοίκησης και εκπροσώπους. Έτσι περιορίζονται φαινόμενα παραπλανητικών δηλώσεων και ενισχύεται η ασφάλεια στις συναλλαγές. Τέλος, η διασύνδεση με το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών επιτρέπει στη ΔΕΗ να διατηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, διευκολύνοντας την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για λογαριασμούς, διακοπές ρεύματος ή ρυθμίσεις πληρωμών.

Η Ελληνικός Χρυσός

Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορά στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ενέκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η υπόθεση αφορά την υπ’ αριθμ. 2779/2025 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί μετά από αναπομπή της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σχετίζεται με διοικητικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην Ελληνικός Χρυσός με κοινή υπουργική απόφαση το 2016, ύψους 739.800 ευρώ, για εννέα περιβαλλοντικές παραβάσεις κατ’ εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το Διοικητικό Εφετείο, εξετάζοντας εκ νέου την έφεση του Δημοσίου, εξαφάνισε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και προχώρησε σε μερική αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας, μεταρρυθμίζοντας την επίμαχη υπουργική απόφαση και περιορίζοντας το τελικό πρόστιμο στο ποσό των 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της γνωμοδότησης του ΝΣΚ, δεν συντρέχουν παραδεκτοί και βάσιμοι λόγοι για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την επιμέτρηση του προστίμου εντάσσεται στην αιτιολογία της απόφασης και εναρμονίζεται με την πάγια νομολογία. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε απορρίψει αντίστοιχο λόγο αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου σε προηγούμενη φάση της υπόθεσης.

Η Νατάσα και ο Κύπριος συνεταίρος

Η ελληνική αγορά είναι μικρή και όλα μαθαίνονται με ταχύτητα φωτός. Προ ημερών έγινε γνωστό πως η γνωστή τραγουδίστρια Νατάσα Θεοδωρίδου, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας ακινήτων NT Land Resort Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 1,1 εκατ. ευρώ. Χθες συστάθηκε στο ΓΕΜΗ η εταιρεία LANDNAT ΙΚΕ στην οποία μετέχει με 50% η εταιρεία της Νατάσας Θεοδωρίδου NT Land Resort και με 50% η εταιρεία Landscale Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, του κύπριου κατασκευαστή Μιχάλη Ζαβού. Το μετοχικό κεφάλαιο της LANDNAT ΙΚΕ ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στην αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στο καταστατικό της περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτουν την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κατοικίας και μη κατοικίας, την αγοραπωλησία οικοπέδων και κτιρίων, καθώς και την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών τόσο για οικιστικά όσο και για μη οικιστικά κτίρια. Αναζητήσαμε στοιχεία για τον Μιχάλη Ζαβό και βρήκαμε πως μόλις προ μηνών αθωώθηκε από το Κακουργιοδικείο της Λευκωσίας για την υπόθεση των παράνομων πολιτογραφήσεων, που συνδέονται με τον Αιγύπτιο επενδυτή Μοχάμεντ Σάλεμ και τα παιδιά του. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε στην απόκτηση κυπριακού «χρυσού διαβατηρίου» μέσω επένδυσης ύψους 2 εκατ. ευρώ για την αγορά διαμερίσματος σε συγκρότημα στη Λεμεσό. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Zavos Group, Μιχάλης Ζαβός, καθώς και η εταιρεία συμφερόντων του Larina Estates Limited, αθωώθηκαν για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονταν με τις πολιτογραφήσεις. Ωστόσο, το δικαστήριο τους καταδίκασε σε συνολικά έξι κατηγορίες που αφορούσαν φορολογικά αδικήματα.

Τα push notifications της ΑΑΔΕ

Σε διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση της ψηφιακής της επικοινωνίας προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκηρύσσοντας ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής άμεσων ειδοποιήσεων (push notifications) μέσω του επίσημου ιστότοπού της. Η σύμβαση αφορά χρονικό διάστημα 21 μηνών και έχει εκτιμώμενη αξία 101.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών push notifications για έως και 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές, με στόχο την άμεση, στοχευμένη και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων για φορολογικά και διοικητικά θέματα. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται τόσο σε εφαρμογές κινητών συσκευών Android και iOS όσο και σε φυλλομετρητές ιστού, επιτρέποντας γενικές ανακοινώσεις αλλά και προσωποποιημένα μηνύματα σε συγκεκριμένους χρήστες. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με αρχική ενεργοποίηση των υπηρεσιών και αυτόματη συνέχισή τους για το σύνολο των 21 μηνών. Όπως επισημαίνεται στα τεύχη του διαγωνισμού, η ΑΑΔΕ επιδιώκει μέσω του έργου να ενισχύσει την άμεση επικοινωνία με τους φορολογουμένους, να βελτιώσει την ενημέρωση για προθεσμίες και υποχρεώσεις και να μειώσει την ανάγκη αναζήτησης πληροφοριών από τους πολίτες. Η υποβολή των προσφορών ξεκίνησε χθες 16 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Τα μπόνους της ΡΑΑΕΥ

Σε ισχύ τίθεται το νέο σύστημα επιβράβευσης των υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) που συνδέει την επιπλέον αμοιβή με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, οι εργαζόμενοι που θα συμβάλουν άμεσα στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2025 θα μπορούν να λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή, μετά από αξιολόγηση της απόδοσης των οργανικών μονάδων. Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, οπότε και θα υπολογιστούν τα ποσά που θα καταβληθούν. Η επιπλέον αμοιβή δεν θα ξεπερνά το 15% του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου. Το συνολικό ποσό που μπορεί να διατεθεί για το σύστημα κινήτρων έχει ανώτατο όριο τις 350.000 ευρώ τον χρόνο και θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Αρχής, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που οι συνολικές ανταμοιβές ξεπεράσουν το προβλεπόμενο όριο, τα ποσά θα μειώνονται αναλογικά για όλους τους δικαιούχους.

Σύμπραξη Διαμαντούλη- Μαφρέδου

Δύο νέες εταιρείες στον χώρο της εστίασης και των εκδηλώσεων συστάθηκαν χθες με τη σύμπραξη δύο γνωστών επιχειρηματιών του κλάδου. Ο Σεμπάστιαν Διαμαντούλης, ιδιοκτήτης του Kalua Mykonos και του Zuka Athens, και ο Σταύρος Μαφρέδος, που συνδέεται με το Santa Maria Beach Bar και το εστιατόριο Koom της Πάρου, προχώρησαν στη σύσταση δύο εταιρειών με κοινή μετοχική βάση. Η πρώτη εταιρεία είναι η SS Events Production ΙΚΕ, που συστάθηκε με κεφάλαιο 5.000 ευρώ και βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering). Στο καταστατικό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών catering σε επαγγελματικούς χώρους και ιδιωτικές κατοικίες. Εταίροι είναι η SSD Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ του Σεμπάστιαν Διαμαντούλη και η Inverium Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ του Σταύρου Μαφρέδου, με ποσοστό συμμετοχής 50% για κάθε εταιρεία. Χθες καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και η σύσταση της THREEKP ΙΚΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ και κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία καφέ-μπαρ. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει δραστηριότητες εστίασης και εμπορίου, όπως εστιατόρια, snack bars, υπηρεσίες catering εκδηλώσεων, αυτόματους πωλητές ροφημάτων, καθώς και λιανικό και χονδρικό εμπόριο τουριστικών ειδών και προϊόντων καπνού. Και σε αυτή την περίπτωση, το εταιρικό σχήμα συγκροτείται από τη SSD Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και την Inverium Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με ποσοστό συμμετοχής 50% η καθεμία.