Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τα Χριστούγεννα οδηγούν, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει οτι από την Παρασκευή και στη συνέχεια, θα αρχίσει σιγά σιγά να καταρρέει ο αντικυκλώνας.

Θα ανοίξει έτσι η πόρτα για κακοκαιρίες, οι οποίες θα μας έρθουν πρώτα από τη δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια από μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.

Η κακοκαιρία που υπάρχει στο Μαρόκο θα χτυπήσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν φαίνεται όμως να έχει την ένταση που έχει στην περιοχή του Μαρόκο. Έρχεται ναι μεν η κακοκαιρία από τα ανατολικά αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ο ωμέγα εμποδιστής κρατάει καλά στη χώρα μας και τα κυριότερα χαρακτηριστικά μέχρι και την Παρασκευή, θα είναι οι ομίχλες, οι χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και γενικότερα ήπιος καιρός χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Σήμερα, θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου και θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Πιο νότια και από το ύψος της Πίνδου θα συνανστάμε κατά τόπους συννεφιές.

Οι άνεμοι στα πελάγη έως και 7 μποφόρ.

Συνθήκες παγετού σημειώνονται τις πρωινές ώρες(-3 βαθμούς Κελσίου) σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κάνει πολύ κρύο σε ολόκληρη τη χώρα ακόμα και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Από τη Θεσσαλία και πιο νότια, η θερμοκρασία ανεβαίνει έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα οι θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου, λόγω των ομιχλών, οι οποίες θα διαλύονται με αργούς ρυθμούς.

Στην Αττική, περιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο, με κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το βοριαδάκι θα επιμείνει και θα φθάσουμε το μεσημέρι κοντά στους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αρκετές ομίχλες ακόμη και μέσα στο κέντρο. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Το κρύο πολύ έντονο ακόμη και μέσα στο κέντρο (κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου) και αργά το μεσημέρι θα δούμε θερμοκρασίες έως και 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι ήπιος με ομίχλες και αρκετό κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες. Παρ΄ολα αυτά μέσα στο Σάββατο θα ξεκινήσει αυτή η διαταραχή από τη δυτική - βορειοδυτική, θαλάσσια - παραθαλάσσια χώρα.

Η κακοκαιρία αυτή, θέλουν τα προγνωστικά στοιχεία, να επηρεάζει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Δηλαδή τμήματα της χώρας μας από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα δεχθούν την πιο μεγάλη επίδραση, αυτής της πρώτης κακοκαιρίας που ανοίγει την πόρτα για τις επόμενες κακοκαιρίες που έρχονται.

Έτσι θα πάμε όχι μόνο μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά και μέρχι την αλλαγή του χρόνου με διαδοχικές κακοκαιρίες.

Η τάση θέλει από το Σάββατο και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του χρόνου, να μας συνοδεύουν διαδοχικές κακοκαιρίες , οι οποίες θα δίνουν αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Τα χιόνια στην αρχή θα είναι σε μεγάλα υψόμετρα στα βουνά, θα δούμε όως προς το τέλος του χρόνου, μας έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα και εκτιμούμε ότι υπάρχουν πιθανότητες να δούμε και χιόνια χαμηλότερα, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του χρόνου.

Η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο και θα ευνοηθούν οι χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

