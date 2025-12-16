Η εκδήλωση, θα φέρει κοντά traders, Web3 enthusiasts και μέλη της κοινότητας της Bitget για ένα απόγευμα γεμάτο γνώση, networking και αποκλειστικές εορταστικές δραστηριότητες.

Η συνάντηση θα αναδείξει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης της Bitget, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει διαδραστικά sessions με έμφαση στο UEX, τον Get Agent και τις ροές on-chain trading. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το όραμα του οικοσυστήματος της Bitget, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της πλατφόρμας να ενδυναμώνει τους χρήστες μέσα από την καινοτομία και την εκπαίδευση.

Στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων, η Bitget θα προσφέρει περιορισμένης έκδοσης εορταστικά merch, επιλεγμένα swags, και αποκλειστικά δώρα στους συμμετέχοντες, ενισχύοντας τη στρατηγική της για τη διαμόρφωση και ενίσχυση μιας δυναμικής κοινότητας.

«Τα community meetups αποτελούν βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής ανάπτυξης της Bitget και η Αθήνα αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και ταχέως αναπτυσσόμενα crypto hubs της Ευρώπης. Το Χριστουγεννιάτικο Community Meetup, μάς δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να παρουσιάσουμε τα πιο πρόσφατα εργαλεία μας, όπως ο Get Agent και οι καινοτομίες μας στο on-chain trading, αλλά και να γιορτάσουμε μαζί με τους χρήστες μας, που αποτελούν την πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από τη δυναμική της Bitget. Γι’ αυτό, συνεχίζουμε να παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας για εμπιστοσύνη, προσβασιμότητα και προσφορά πραγματικής αξίας σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε, με την Ελλάδα να ξεπερνά συνεχώς τις προσδοκίες μας με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της», Ignacio Aguirre, Chief Marketing Officer της Bitget.