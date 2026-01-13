Μετά από ρεκόρ ζήτησης στη δοκιμαστική περίοδο beta, η νέα cross-market λειτουργία Bitget TradFi είναι πλέον δημόσια διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Μετά από μια επιτυχημένη πρώιμη δοκιμή του ιδιωτικού beta, η Bitget TradFi trading suite είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας της Bitget, του μεγαλύτερου καθολικού ανταλλακτηρίου Universal Exchange (UEX) στον κόσμο. Η νέα cross-market λειτουργία TradFi προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζοντας σημαντική συναλλακτική δραστηριότητα σε χρυσό, αγορές συναλλάγματος (forex) και παγκόσμια μακροοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Η δημόσια πρόσβαση στη λειτουργία TradFi σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της εταιρείας σε Universal Exchange (UEX). Κατά τη δοκιμαστική περίοδο του ιδιωτικού beta τον Δεκέμβριο, περισσότεροι από 80.000 χρήστες εγγράφηκαν στη λίστα αναμονής, επιδιώκοντας να εξερευνήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε νέες συναλλαγές πέρα από τα κρυπτονομίσματα. Η συναλλακτική δραστηριότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για μια ενιαία πλατφόρμα που γεφυρώνει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με τις παραδοσιακές αγορές. Το ζεύγος XAU/USD, μάλιστα, κατέγραψε ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω των 100 εκατ. δολαρίων, μια από τις ισχυρότερες επιδόσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο beta.

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις της δοκιμαστικής περιόδου, η Bitget TradFi περνά πλέον σε πλήρη δημόσια διάθεση, με ένα διευρυμένο lineup προϊόντων και βελτιστοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών. Οι χρήστες μπορούν, μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών τους στη Bitget, να πραγματοποιούν συναλλαγές σε 79 χρηματοοικονομικά μέσα που καλύπτουν metals, αγορές συναλλάγματος (forex), δείκτες και commodities, χρησιμοποιώντας ως διακανονισμό το USDT. Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι οικεία για τους crypto-native traders, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για στρατηγικές που βασίζονται σε μακροοικονομικά δεδομένα, χωρίς την ανάγκη αλλαγής πλατφόρμας.

H νέα κυκλοφορία ενισχύει περαιτέρω το όραμα UEX (Universal Exchange) της Bitget, όπου το trading δεν περιορίζεται σε επιμέρους κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Με τον χρυσό, τις αγορές συναλλάγματος (forex) και τα commodities να βρίσκονται μέσα στο ίδιο οικοσύστημα με τα κρυπτονομίσματα, η Bitget δημιουργεί μια πλατφόρμα που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι traders αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, τη διαφοροποίηση και τις ευκαιρίες. Η βαθιά ρευστότητα, τα χαμηλά spreads και οι ευέλικτες επιλογές μόχλευσης, που τελειοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου βάσει ανατροφοδότησης των χρηστών, διασφαλίζουν ότι το προϊόν είναι έτοιμο για ευρεία χρήση.

«Οι traders θέλουν την ευελιξία να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, αναζητούν συνεχώς την ελευθερία να κινούνται μεταξύ κρυπτονομισμάτων και παραδοσιακών αγορών. Η λειτουργία TradFi έχει στόχο να τους προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς εμπόδια».

Με την πλήρη ενεργοποίηση της λειτουργίας TradFi, η Bitget συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι πλατφόρμες συναλλαγών σε ολοκληρωμένες πύλες πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, μέσα από μια ενιαία και ενοποιημένη εμπειρία trading.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bitget TradFi, επισκεφθείτε εδώ.