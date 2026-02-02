Σύμφωνα με την έκθεση, τα crypto wallets εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο στο βασικό σημείο πρόσβασης για τις καθημερινές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες onchain.

Καθώς η υιοθέτηση των crypto wallets γίνεται ευρύτερα αποδεκτή και ωριμάζει, η έκθεση υποστηρίζει ότι η χρήση τους μετατοπίζεται από την περιστασιακή δραστηριότητα trading με επίκεντρο τις αγορές, προς πιο σταθερές και επαναλαμβανόμενες πρακτικές, όπως οι πληρωμές, η αποταμίευση και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός αυτό καθιστά τα wallets ως το κομβικό σημείο, όπου η onchain χρηματοοικονομική δραστηριότητα αποκτά ολοένα και ευρύτερη προσβασιμότητα και χρήση. Η έκθεση περιλαμβάνει απόψεις και στοιχεία από συμμετέχοντες του οικοσυστήματος, όπως οι Polygon, Stellar, MoonPay, 1inch, WalletConnect, Base, Sei, Morph, CertiK, Dune και Animoca Brands.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αποδίδει την εξέλιξη των crypto wallets σε χρηματοοικονομικά λειτουργικά συστήματα στην ικανότητά τους να συγκεντρώνουν και να ενοποιούν λειτουργίες που παλαιότερα ήταν διαχωρισμένες μεταξύ ανταλλακτηρίων, τραπεζών και αυτόνομων εφαρμογών. Τα crypto αρχίζουν πλέον να λειτουργούν σαν καθημερινό χρηματοοικονομικό συνάλλαγμα, καθώς τέτοιου είδους εφαρμογές παρέχουν στους χρήστες αυξανόμενες δυνατότητες, όπως η διαχείριση πληρωμών, συναλλαγών, αποδόσεων (yield) και προστασίας της ιδιωτικότητας, μέσω μιας ενιαίας, ιδιοκτήτης πλατφόρμας. Το 2025, ο όγκος onchain συναλλαγών σε stablecoins έφτασε περίπου τα 33 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η παγκόσμια προσφορά stablecoin αυξήθηκε πάνω από 50%, ξεπερνώντας τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δαπάνες μέσω μεγάλων crypto cards προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 525% σε ετήσια βάση, υπογραμμίζοντας την τάση για χρήση τους σε πραγματικές οικονομικές συνθήκες σε καθηρημένη βάση. Τα stablecoins ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε κάρτες, τοπικά συστήματα πληρωμών και υβριδικές υποδομές που συνδέονται με το παραδοσιακό fiat νόμισμα, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ως αόρατη υποδομή διακανονισμού.

Πέρα από τις πληρωμές, η έκθεση αναδεικνύει δομικές μεταβολές που αναδιαμορφώνουν την καθημερινή onchain χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Οι AI agents αρχίζουν να πραγματοποιούν αυτόνομα συναλλαγές, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα πληρωμών σχεδιασμένα για μηχανές, δημιουργώντας νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας τις οποίες τα wallets πρέπει να χρηματοδοτούν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν. Παράλληλα, τα μοντέλα εμπιστοσύνης εξελίσσονται, με την έννοια του Know Your Agent (KYA) να αναδύεται ως ένα πλαίσιο για τη διαχείριση εκχωρημένων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση λογοδοσίας. Με την χρηματοοικονομική δραστηριότητα να σταθεροποιείται, τα wallets αρχίζουν, επίσης, να λειτουργούν ως ένα behavioral credit layer, μεταφράζοντας τη μακροχρόνια onchain δραστηριότητα σε μειωμένες τριβές και διαφοροποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, η ιδιωτικότητα καθίσταται βασική υποδομή για την κλιμάκωση και τη διατήρηση των χρηστών.

Οι αγορές συνεχίζουν να αναπτύσσονται εντός του ευρύτερου πλαισίου της καθημερινής χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Τα real-world assets κινούνται πέρα από το στατικό tokenization, αποκτώντας μια διαρκή και συνθετική έκθεση, ενώ τα δίκτυα oracle και τα onchain παράγωγα ωριμάζουν. Οι αποκεντρωμένες συνεχείς αγορές διαχειρίστηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια σε ονομαστικό όγκο το 2025, μειώνοντας το χάσμα με τις κεντρικοποιημένες πλατφόρμες και ενισχύοντας την συναλλακτική δραστηριότητα μέσω των wallets. Τα crypto wallets δεν προσφέρουν απλώς μεμονωμένη πρόσβαση σε πρωτόκολλα, αλλά λειτουργούν ως κόμβοι δρομολόγησης, παροχής πλαισίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets) επεκτάθηκαν ραγδαία, με ετήσιους όγκους που ξεπέρασαν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, μετατρέποντας πραγματικά γεγονότα σε εμπορεύσιμα σήματα πιθανοτήτων.

«Τα crypto χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε καθημερινές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Jamie Elkaleh, CMO του Bitget Wallet. «Καθώς οι πληρωμές, οι υποδομές και οι αγορές μεταφέρονται σε onchain, τα wallets γίνονται το σημείο πρόσβασης που κάνει αυτή τη δραστηριότητα προσιτή και χρήσιμη στην καθημερινή ζωή».

Το Bitget Wallet επικαλείται την πρόσφατη εξέλιξή του ως απόδειξη αυτής της αλλαγής, πραγματοποιώντας μια στρατηγική στροφή προς μια εφαρμογή καθημερινής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (everyday finance app), που ευθυγραμμίζει την αρχιτεκτονική του προϊόντος με τις αναγκές των πληρωμών, της διαχείρισης μετρητών και της συχνής onchain χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η εισαγωγή ενός ενοποιημένου Pay hub που συνδυάζει crypto cards, πληρωμές μέσω QR, τραπεζικά εμβάσματα και αγορές εντός της εφαρμογής με λειτουργίες απόδοσης (yield) και συναλλαγών (trading).

Με την αλλαγή αυτή, to wallet ξεπέρασε τους 90 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, γεγονός που αντανακλά την ανάγκη υποστήριξης της πραγματικής χρηματοοικονομικής δραστηριότητας σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το 2025 οι δαπάνες και οι αποδόσεις (yield) βασισμένα σε stablecoin αυξήθηκαν ταχύτερα από το trading, με τις δαπάνες μέσω καρτών να αυξάνονται πάνω από 28 φορές και τις earn συνδρομές να σημειώνουν δεκαπλάσια αύξηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, επισκεφθείτε το blog του Bitget Wallet.