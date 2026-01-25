Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο οι σχετικές διατάξεις να κατατεθούν στη Βουλή και να καλύψουν ένα σημαντικό θεσμικό κενό σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Εναλλακτικές προτάσεις για τη φορολόγηση των κερδών από τα κρυπτονομίσματα περιλαμβάνει, το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σήμερα, τα κέρδη από κρυπτονομίσματα δεν αναγνωρίζονται από τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε φορολογουμένους που επιθυμούν να αξιοποιήσουν νόμιμα τα κεφάλαιά τους, αλλά και απώλειες για τα δημόσια έσοδα.

Η επιτροπή του υπουργείου εισηγείται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την υπεραξία που προκύπτει από την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων. Η πρώτη πρόταση προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή 15%, με ταυτόχρονη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των κατόχων. Πρόκειται για ένα σχήμα που προσεγγίζει τη λογική άλλων επενδυτικών προϊόντων και προσφέρει σαφήνεια ως προς τη φορολογική μεταχείριση.

Η δεύτερη πρόταση κινείται σε πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, καθώς προβλέπει πλήρη φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Η αιτιολογία είναι ότι ένα τόσο ισχυρό κίνητρο θα οδηγήσει τους κατόχους να δηλώσουν οικειοθελώς τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις και στα έντυπα «πόθεν έσχες», συμβάλλοντας στη διαφάνεια και στον περιορισμό της αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας.

Κοινός παρονομαστής και των δύο προτάσεων είναι η πρόβλεψη αυστηρών δικλίδων ασφαλείας, ώστε το κράτος να μπορεί να ελέγχει την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση crypto και να διαπιστώνει αν αυτά δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκαλύπτει το Βήμα, εξετάζεται και η εφαρμογή πρακτικών αντίστοιχων με εκείνες των stock options, όπως η υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος κατοχής πριν από την πώληση.

Με μεικτή εικόνα έκλεισαν τα βασικά κρυπτονομίσματα στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Το Bitcoin διαμορφώθηκε στα 89.254,40 δολάρια, το Ether έκλεισε στα 2.958,25 δολάρια, ενώ το Solana ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 126,98 δολάρια. Σταθερά παρέμειναν το Dogecoin, το οποίο διαμορφώθηκε στα 0,1238 δολάρια, και το XRP, που έκλεισε στα 1,91 δολάρια.