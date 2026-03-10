Ήδη στην επαρχία οι τιμές είναι πάνω από τα 2 ευρώ, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν περάσει όλες οι αυξήσεις στην αντλία. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σαρωτικό κύμα ακρίβειας με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να κινούνται ολοταχώς για τιμές πάνω από 2 ευρώ φέρνουν οι απόμενες μέρες. Ήδη στην επαρχία οι τιμές είναι πάνω από τα 2 ευρώ, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν περάσει όλες οι αυξήσεις στην αντλία.

Τιμή για την βενζίνη «ακόμη και 2,5 ευρώ/ λίτρο ή και περισσότερο» προβλέπουν οι βενζινοπώλες στη Γερμανία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ελέγχου της κατάστασης.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Πρατηριούχων δήλωσε σήμερα στη Rheinische Post ότι οι τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και δεν απέκλεισε να φθάσουν και να ξεπεράσουν τα 2,50 ευρώ/λίτρο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το εάν, πότε και με ποιο τρόπο θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Σεπ Μίλερ περιέγραψε μιλώντας στο ARD ως «απολύτως δυσανάλογη» την κατάσταση και ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο όχι μόνο επιβολής προστίμων, αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης στις δραστηριότητες των εταιριών καυσίμων. «Ορισμένες εταιρείες μπορεί να έχουν "στοιχηματίσει" σε μια έκπτωση στα καύσιμα, όπως αυτή που εφαρμόστηκε το 2022, στην αρχή του πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο κ. Μίλερ. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, προκειμένου να μετριάσει τις αυξήσεις τιμών στα πρατήρια για τους καταναλωτές, επικρίθηκε ωστόσο ότι με το μέτρο επωφελήθηκαν κυρίως οι εταιρίες. Ο κ. Μίλερ, ο οποίος ηγείται ομάδας εργασίας που ίδρυσε για το θέμα η κυβέρνηση, ζήτησε αντ' αυτού να διερευνηθούν όλα τα πιθανά εργαλεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ και τις εταιρίες καυσίμων.

Η υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε δήλωσε από την πλευρά της ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί έρευνα στους μηχανισμούς αύξησης των τιμών στα πρατήρια βενζίνης, με την υποψία ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ απείλησε τις εταιρίες καυσίμων με συνέπειες, σε περίπτωση που επιχειρήσουν, όπως είπε, να επωφεληθούν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στην Ελλάδα

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), κος Γιώργος Ασμάτογλου, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 και τόνισε ότι οι τιμές είναι αυξημένες. Η αμόλυβδη βενζίνη όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει περίπου 18 λεπτά αλλά και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί πολύ περίπου στα 35 λεπτά.

«Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης περνάει από τα στενά του Ορμούζ, θα βρεθούνε τρόποι από άλλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες να πάρουν καύσιμα οι χώρες αλλά το κλειδί της υπόθεσης για την τσέπη μας είναι να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και βέβαια να μην ποντάρουν στις χρηματιστηριακές πιέσεις αυτές τις οποίες έχουν ποντάρει όλο αυτό το διάστημα» είπε..

Αναφορικά με το πλαφόν στο κέρδος για διυλιστήρια σημείωσε: «Πόσο θα μπορέσουν τα διυλιστήρια να το εφαρμόσουν; Οι τιμές βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και έτσι εναρμονίζονται τα διυλιστήρια της Νοτίου Ευρώπης άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιος να το εφαρμόσει όταν έχεις μια τιμή την οποία στην δίνουν και θα κινηθείς πάνω σε αυτή».

Το πρωί της Δευτέρας η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κινήθηκε πάνω από 1,84 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα νησιά οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και μικρές αυξήσεις στη διεθνή τιμή των καυσίμων μπορούν να μεταφραστούν γρήγορα σε νέα επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Πολύ περισσότερο καθώς η ενεργειακή αναταραχή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο όπου οι τιμές σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά προϊόντα παραμένουν ήδη σε ανοδική τροχιά. Με βάση τις τελευταίες τιμές στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων (8/03) η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,832 ευρώ ανά λίτρο, του ντίζελ κίνησης στο 1,772 ευρώ ανά λίτρο και του θέρμανσης στο 1,366 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες όμως η τιμή της αμόλυβδης έχει εκτιναχθεί στα 2,039 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 1,903 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ, στο 1,939 ευρώ και το ντίζελ στο 1,810 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία οι τιμές διαμορφώνονται στο 1,924 ευρώ και 1,868 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας e-katanalotis (9 Μαρτίου 2026), οι τιμές σε βασικά λαχανικά παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την αλυσίδα και την προέλευση του προϊόντος. Οι τομάτες ξεκινούν από 1,58 ευρώ το κιλό και φτάνουν έως 3,20 ευρώ το κιλό, τα κολοκυθάκια έως 3,70 ευρώ το κιλό, οι μελιτζάνες έως 3,70 ευρώ το κιλό ενώ τα μαρούλια ξεκινούν από 1,10 ευρώ ανά τεμάχιο και φτάνουν στο 1,30 ευρώ.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τις εξελίξεις στη χονδρική αγορά. Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με ημερομηνία 5 Μαρτίου, σε αρκετά βασικά οπωροκηπευτικά καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενδεικτικά, τα κολοκυθάκια διαμορφώνονται στα 2 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 54%. Ανοδικά κινούνται και τα μπρόκολα, που φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,30 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 31%.

Σημαντική είναι και η αύξηση στις μελιτζάνες, οι οποίες διαμορφώνονται στα 2,30 ευρώ το κιλό από 1,80 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 28%. Αντίστοιχα, οι τομάτες φτάνουν τα 1,70 ευρώ το κιλό από 1,20 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 42%, ενώ τα τοματίνια διαμορφώνονται στα 4,50 ευρώ από 3,50 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 29%. Πιο ήπιες αυξήσεις καταγράφονται σε προϊόντα όπως το κουνουπίδι, που φτάνει τα 0,90 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ (+12,5%), και το μαρούλι, που διαμορφώνεται στα 0,75 ευρώ από 0,70 ευρώ (+7%). Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) παραμένουν ισχυρές. Το μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 2,4% στις αρχές του 2026, από +1,7% το 2025 και -0,2% το 2024, επιβεβαιώνοντας την επαναφορά ανοδικής τάσης στις τιμές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα, τα snacks εμφανίζουν άνοδο τιμών περίπου 7,9%, ενώ ακολουθούν τα μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση περίπου 6,6%. Αυξήσεις σημειώνονται επίσης στα κατεψυγμένα τρόφιμα (+2,6%), στα τυποποιημένα τρόφιμα (+2,4%) και στα γαλακτοκομικά (+1,4%). Αντίθετα, μικρότερες μεταβολές καταγράφονται σε κατηγορίες όπως τα αλκοολούχα ποτά (+0,8%) και τα βοηθήματα μαγειρικής / καρυκεύματα (+0,9%), ενώ σε ορισμένες κατηγορίες μη τροφίμων οι τιμές εμφανίζουν οριακή υποχώρηση. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφονται στα φρέσκα κρέατα (+8,88%) και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+7,89%). Ακολουθούν τα αλλαντικά (+5,79%), τα μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+5,51%) και οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (+3,66%).Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το κύριο βάρος των ανατιμήσεων συνεχίζει να εντοπίζεται στα τρόφιμα και τα ποτά, κατηγορίες που επηρεάζουν άμεσα το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.