Η δεύτερη γενιά του δημοφιλούς Volkswagen T-Roc διατίθεται πλέον στη χώρα μας. Οι τιμές ξεκινούν από 28.590 €.

Η νέα γενιά του T-Roc δεν είναι απλώς μια εξέλιξη του γνωστού compact SUV, αλλά μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο. Η σχεδίαση έχει γίνει πιο ώριμη και δυναμική, με καθαρές γραμμές, σπορ αναλογίες και μήκος αυξημένο κατά 12 εκατοστά, προσφέροντας μεγαλύτερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές.

Το εμπρός τμήμα εντυπωσιάζει με τα LED plus φώτα και τους προαιρετικούς IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς, ενώ η φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο δίνουν ένα σύγχρονο, ευδιάκριτο στίγμα στην αστική κυκλοφορία. Πίσω η coupe εκτέλεση επίσης μαγνητίζει τα βλέμματα, παραπέμποντας στα SUV της Audi.

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση είναι εξίσου εμφανής. Μαλακές επιφάνειες και προσεγμένα υλικά δημιουργούν μια premium αίσθηση, ενώ η εργονομία και η τεχνολογική αρτιότητα αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η οθόνη infotainment τελευταίας γενιάς προσφέρουν εύκολη διαχείριση λειτουργιών και υψηλή συνδεσιμότητα, ενώ το head-up display προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στην οδήγηση.

Η μηχανολογική καρδιά του νέου T-Roc είναι ο εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI κινητήρας με mild hybrid τεχνολογία, προσφέροντας εκδόσεις 116 και 150 ίππων με ομαλή απόδοση και ευστροφία. Το DSG 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο συμβάλλει σε άνετες μετακινήσεις, ενώ η τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποστήριξης βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές ρύπων, καθιστώντας το μοντέλο πιο βιώσιμο στην καθημερινή χρήση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα σπλάχνα του κινητήριου συνόλου, συναντάμε υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), σύστημα ενεργή διαχείρισης κυλίνδρων (ACTplus), κύκλο Miller και προηγμένες λύσεις άμεσου ψεκασμού/καύσης, μαζί με λύσεις μείωσης τριβών και ανθεκτικά υλικά/επιστρώσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα.

Η άνεση στην καμπίνα είναι εξαιρετική, πέντε ενήλικες επιβάτες βρίσκουν άνετο χώρο, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, τοποθετώντας το T-Roc ανάμεσα στα πιο ευρύχωρα SUV της κατηγορίας του. Η γκάμα εκδόσεων (Trend, Life, Style και R-Line) προσφέρει διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και χαρακτήρα, από καθημερινή άνεση έως σπορ εμφάνιση και τεχνολογικά πλήρη προφίλ. Η πληρότητα του εξοπλισμού περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συνδεσιμότητα smartphone και προαιρετικά πακέτα ασφάλειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Με τιμή εισόδου τα 28.590 ευρώ (1.5 eTSI mild hybrid 116 PS), το νέο T-Roc είναι πλέον έτοιμο να αντιμετωπίσει την ελληνική αγορά, συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή ποιότητα με ένα σύγχρονο πακέτο σχεδίασης, τεχνολογίας και άνεσης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα από τα πιο δημοφιλή compact SUV στην κατηγορία του. Η έκδοση των 150 ίππων ξεκινά από 31.390 ευρώ.

Στη σύντομη οδηγική επαφή που είχαμε μαζί του στο λεκανοπέδιο της Αττικής, διαπιστώσαμε την εξέλιξη και ωριμότητά του σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, με προεξάρχοντα στοιχεία, την εξαιρετική άνεση, το γεροδεμένο και καλά εξοπλισμένο εσωτερικό, το στάνταρ σύγχρονο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, όπως επίσης και την ασφαλή και ουδέτερη οδική συμπεριφορά.

Mεγάλο πλεονέκτημα του νέου T-Roc, αποτελεί η υιοθέτηση της ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων (multi-link) στον πίσω άξονα σε όλες τις εκδόσεις. Η συγκεκριμένη επιλογή αναβαθμίζει κατακόρυφα την ποιότητα κύλισης, προσφέροντας εξαιρετική απόσβεση στις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, ενώ παράλληλα διατηρεί το αμάξωμα σταθερό στις γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης. Το τιμόνι παραμένει ακριβές και με σωστό «βάρος», εμπνέοντας σιγουριά στον οδηγό.

Χτισμένο πάνω στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα MQB evo, το γερμανικό B-SUV παρουσιάζεται πιο στιβαρό και ισορροπημένο από ποτέ.