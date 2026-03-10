«Άλλο είναι να αυξάνονται οι τιμές λόγω διεθνών εξελίξεων και άλλο κάποιοι να εκμεταλλεύονται την κατάσταση βάζοντας “καπέλο” στις τιμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ανακοίνωση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας μέχρι το τέλος της εβδομάδας προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, καθησυχάζοντας τους πολίτες που έσπευσαν στα πρατήρια για ανεφοδιασμό. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι κυβερνητικές προτεραιότητες αυτήν την ώρα είναι κατά σειρά:

Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου

«Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

«Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθήσει στον πάγκο του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά

«Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο, δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μια κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στο λαϊκισμό και στο δόγμα «δώστα όλα», να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε. Σημείωσε δε ότι η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. «Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».

Σε ερώτηση για πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο. «Υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν θα πληγούν ή ενδεχομένως θα έχουν όφελος. Αλλά όλα αυτά είναι πρόωρα. Οι κυβερνήσεις είναι για να εργάζονται, να έχουν εναλλακτικά σχέδια και να λειτουργούν όπως η ελληνική κυβέρνηση λειτούργησε στην κρίση στον Έβρο το 2020, στη συνέχεια με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση του 2022. Είναι θετικό ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει λειτουργήσει από την αρχή με σοβαρότητα , ετοιμότητα και ταχύτητα στις κρίσεις. Έχει πια μια τεχνογνωσία και λειτουργεί με ένα τρόπο που νομίζω μπορεί να της προσδώσει το επίθετο «αποτελεσματική».

Σε σχέση τέλος με το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και την αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε:

«Οι Κύπριοι είναι αδέλφια μας και κάναμε αυτό που έλεγε η καρδιά μας και το πατριωτικό μας καθήκον. Ήμασταν η πρώτη χώρα που κινήθηκε, ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων δεσμών μας με την Κύπρο και είναι θετικό ότι ακολούθησαν στη συνέχεια χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ταυτοχρόνως, ανταποκριθήκαμε θετικά στο αίτημα της Βουλγαρίας, για αντιβαλλιστική κάλυψη. Ξεκάθαρα φαίνεται ότι έχουμε πια μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες από το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα ευρύτερο ρόλο στην περιοχή. Στην Κύπρο δίνουμε και επί του πεδίου μια απάντηση σε αυτούς που με ένα επιπόλαιο τρόπο έχουν αμφισβητήσει τον πατριωτισμό της κυβέρνησης. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, αλλά δώσαμε, δίνουμε και θα δίνουμε απαντήσεις επί του πεδίου. Κάνουμε αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μας, το καθήκον μας και η θέση της Ελλάδας ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και θα προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δεν είμαστε μια χώρα που καθορίζει την πολιτική της με βάση τι κάνει ή τι δεν κάνει η Τουρκία, αλλά με βάση τις δικές μας προτεραιότητες και τα δικά μας συμφέροντα. Το βέβαιο είναι ότι, η θέση της Ελλάδας, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην εξωτερική πολιτική, με τις συμμαχίες που έχουν χτιστεί, έχει ενισχυθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το 2019».