Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές των εισιτηρίων σε ορισμένες διαδρομές.

Αεροπορικές εταιρείες, όπως η αυστραλιανή Qantas Airways και η Air New Zealand, ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που έχει επηρεάσει το κόστος των καυσίμων.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, που πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν περίπου στα 85-90 δολάρια το βαρέλι, έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες στα 150 - 200 δολάρια, ανέφερε η Air New Zealand, η οποία ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύγκρουση.

Αεροπορικές εταιρείες, όπως η αυστραλιανή Qantas Airways και η Air New Zealand, ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που έχει επηρεάσει το κόστος των καυσίμων και προκαλώντας φόβους για μεγάλη πτώση στα ταξίδια, ακόμη και για μαζική καθήλωση αεροσκαφών.

Δείγμα του χάους στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής είναι ότι σήμερα το πρωί αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ντουμπάι τέθηκαν προσωρινά σε αναμονή λόγω πιθανής πυραυλικής επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 στο X. Τα αεροπλάνα τελικά προσγειώθηκαν κανονικά.

Ρίχνουν το βάρος στην Ευρώπη

Η Qantas ανέφερε ότι, εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, εξετάζει τη μεταφορά χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς εταιρείες και επιβάτες προσπαθούν να αποφύγουν τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή, όπου επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν περιορίσει τις πτήσεις.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι οι πτήσεις της προς την Ευρώπη είναι γεμάτες πάνω από 90% για τον Μάρτιο, σε σύγκριση με περίπου 75% που είναι συνήθως αυτή την εποχή του χρόνου.

Οι τιμές των εισιτηρίων στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης έχουν εκτοξευθεί λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου και περιορισμένης χωρητικότητας, ενώ η Cathay Pacific Airways ανακοίνωσε σήμερα ότι προσθέτει επιπλέον πτήσεις προς το Λονδίνο και τη Ζυρίχη.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι θα προχωρήσει από την Πέμπτη σε πρόσθετη χρέωση λόγω του κόστους καυσίμων, έως και 35,2% - οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβες, Μπαγκλαντες και Νεπάλ.

Η Cathay Pacific δήλωσε ότι επανεξετάζει τις επιβαρύνσεις καυσίμων κάθε μήνα. Τον περασμένο μήνα τις διατήρησε σταθερές στα 72,90 δολάρια ανά διαδρομή για πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής, πριν ξεσπάσει η σύγκρουση.

Η Vietnam Airlines ζήτησε από τις τοπικές αρχές να καταργηθεί ένας περιβαλλοντικός φόρος στα καύσιμα αεροσκαφών ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ δήλωσε ότι το λειτουργικό κόστος των βιετναμέζικων αεροπορικών εταιρειών έχει αυξηθεί κατά 60%-70% λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων, ενώ οι προμηθευτές καυσίμων δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση.

Σταθεροποίηση μετοχών

Σε εξέλιξη που βοήθησε ορισμένες μετοχές αεροπορικών εταιρειών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα. Αυτό οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι σήμερα από 119 δολάρια χθες.

Στην Ασία, οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης:

η Qantas Airways ανέβηκε 0,5%,

η Korean Air σχεδόν 9%,

η Cathay Pacific Airways πάνω από 4%.

Όλες είχαν σημειώσει μεγάλες πτώσεις την προηγούμενη ημέρα.

Τα καύσιμα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για τις αεροπορικές εταιρείες μετά την εργασία, συνήθως αντιπροσωπεύοντας το 20% έως 25% των λειτουργικών εξόδων.

Ορισμένες μεγάλες ασιατικές και ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιμοποιούν αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) στο πετρέλαιο, αλλά οι περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές έχουν σταματήσει αυτή την πρακτική τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

