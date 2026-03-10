Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο επερχόμενο prequel του Ράμπο.

Το prequel του Ράμπο έχει ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντινέο, στο ρόλο ενός νεότερου Τζον Ράμπο. Για πρώτη φορά στην 44χρονη ιστορία του franchise, ένας νέος ηθοποιός -και όχι ο Σιλβέστερ Σταλόνε- αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ράμπο.

Αν και αρχικά ο βετεράνος ηθοποιός, δεν είχε κάποια εμπλοκή με στο πρότζεκτ, αυτό φαίνεται να αλλάζει. Έτσι, εκτός από τον νέο Ράμπο, θα προσφέρει μια ακόμη πρωτοτυπία καθώς ο Σταλόνε θα έχει νέο ρόλο.

Αυτή την εβδομάδα, ο Σταλόνε μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο αναγνώρισε την επίδραση που είχε ο Ράμπο στη ζωή και την καριέρα του. Με αυτό, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει επίσημα αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού στο prequel.

«Ο Ράμπο είναι μέρος της ζωής μου εδώ και πολύ καιρό. Ένας χαρακτήρας χτισμένος πάνω στην ανθεκτικότητα, την επιβίωση και τα σημάδια του πολέμου. Σημαίνει πολλά για μένα και για το κοινό σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες.

Τώρα επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινά η ιστορία του. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκτελεστικός παραγωγός στο @JohnRamboFilm, εξερευνώντας το πρώιμο κεφάλαιο του ανθρώπου πριν από τον θρύλο», γράφει ο Σταλόνε στην ανάρτησή του.

Δείτε το βίντεο, στο οποίο ο «Sly» δηλώνει ενθουσιασμένος για το νέο πρότζεκτ, δείχνει ένα αντίγραφο του σεναρίου και μας δίνει ραντεβού στους κινηματογράφους.

Ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του στούντιο για την προσθήκη του Σταλόνε στο πρότζεκ, προσθέτοντας ότι γνωρίζει τον χαρακτήρα «καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον».

Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες ταινίες Ράμπο, ο Σταλόνε έχει προσθέσει την πινελιά στο σενάριο, ενώ ήταν ο σκηνοθέτης της τέταρτης ταινίας του 2008. Η επερχόμενη ταινία -σε σκηνοθεσία Jalmari Helander- θα είναι η πρώτη φορά που ο Σταλόνε θα αναλάβει ρόλο παραγωγού στη σειρά.

Το prequel εξερευνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του John Rambo, πολύ πριν τα γεγονότα του First Blood, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: «Ο John Rambo μεταφέρει το κοινό πίσω, χρόνια πριν τα γεγονότα του First Blood, βυθιζόμενος βαθιά στις ρίζες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο διαχρονικούς και πολύπλοκους χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης».