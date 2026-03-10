Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους γονείς να σταματήσουν άμεσα τη χρήση των προϊόντων αν έχουν στην κατοχή τους τις επίμαχες παρτίδες.

Μαζική ανάκληση παιδικών πιπίλων πραγματοποιείται στη Γαλλία, μετά τον εντοπισμό πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια των βρεφών. Η ανάκληση αφορά τις πιπίλες NUK Signature μεγέθους 3, οι οποίες πρόσφατα μετονομάστηκαν σε NUK First Choice Classic, και είχαν διατεθεί μέσω της επίσημης διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας.

Αυτές είναι οι πιπίλες NUK που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, υπάρχει πιθανότητα η θηλή της πιπίλας να αποσπαστεί ακόμη και με μικρή έλξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αποσπασμένο τμήμα θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού σε βρέφη ή μικρά παιδιά. Οι συγκεκριμένες πιπίλες διατέθηκαν στην αγορά μεταξύ Απριλίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, ενώ η ανάκληση αφορά προϊόντα που αγοράστηκαν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της NUK.

Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους γονείς να σταματήσουν άμεσα τη χρήση των προϊόντων και να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας. Η εταιρεία προσφέρει επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση, ενώ ζητά από τους καταναλωτές να καταστρέψουν το προϊόν κόβοντας τη θηλή πριν δηλώσουν την ανάκληση. Η διαδικασία ανάκλησης θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.