Ανακαλείται δημοφιλές μασητικό παιχνίδι για μωρά που πωλείται στην Amazon, έπειτα από αναφορά για πάνω από 30 περιστατικά πνιγμού, σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ (U.S. Consumer Product Safety Commission – CPSC).

Η ανάκληση αφορά σχεδόν 7.000 μασητικά παιχνίδια Yetonamr Pull String Teething Toys, τα οποία πωλήθηκαν μέσω Amazon από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2025. Οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης, η CPSC έχει λάβει γνώση για 32 περιστατικά πνιγμού. Η υπηρεσία αναφέρει ότι τα ανακληθέντα παιχνίδια «παραβιάζουν τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφάλειας», επειδή τα σιλικονούχα κορδόνια είναι μικρότερα από το επιτρεπόμενο μέγεθος.

«Τα σιλικονούχα κορδόνια μπορούν να φτάσουν στο πίσω μέρος του λαιμού και να σφηνωθούν, προκαλώντας κίνδυνο αναπνευστικής δυσχέρειας, σοβαρό κίνδυνο πνιγμού και θάνατο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από newsnation.com