Ο Ελάιτζα Γουντ αναμένεται να επιστρέψει στη νέα ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Ο Eλάιτζα Γουντ μπορεί να μην επιβεβαιώνει αλλά ούτε να αρνείται την πιθανότητα επιστροφής του ως Φρόντο Μπάγκινς στην επερχόμενη ταινία του Άντι Σέρκις, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ωστόσο δηλώνει ότι δεν θα ήθελε κανένας άλλος να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο, όσο ο ίδιος είναι «ζωντανός και ικανός» να τον υποδυθεί.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στους The Times U.K., ο σταρ που έγινε παγκόσμια γνωστός από την επική τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον, παραδέχτηκε ότι ο συμπρωταγωνιστής του, Ίαν ΜακΚέλεν αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία που θα ταξιδέψει τους φαν πίσω στη Μέση Γη.

«Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά σε ένα συνέδριο τον περασμένο Αύγουστο, ο Ίαν κατά κάποιον τρόπο αποκάλυψε το μυστικό», δήλωσε ο Γουντ. «Έτσι, οι πιθανότητες είναι καλές. Δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημα μέχρι να ανακοινωθεί, αλλά θα πω ότι είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική μιας νέας ταινίας. Είναι πάντα λίγο αγχωτικό όταν οι άνθρωποι μιλάνε για νέες ταινίες για έναν κόσμο όπως η Μέση Γη.» και συμπλήρωσε ότι «υπάρχει μια γνήσια αίσθηση ότι η ομάδα ξανασμίγει». Αυτό από μόνο του προδίδει αρκετά, όπως για παράδειγμα την επιστροφή του στο Σάιρ και -φυσικά- στο ρόλο του Φρόντο.

Η κυκλοφορία της ταινίας προγραμματίζεται στα τέλη του 2027 ενώ η ιστορία του Γκόλουμ (που θα υποδυθεί ξανά ο Σέρκις), την οποία και θα αφηγηθεί διαδραματίζεται ανάμεσα στην τριλογία The Hobbit και του The Lord of the Rings.

«Είμαι απλά ενθουσιασμένος», συνέχισε ο Γουντ. Όταν ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο ΜακΚέλεν είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν θα επέτρεπε σε κανέναν άλλο να υποδυθεί τον Γκάνταλφ, ο Γουντ απάντησε: «Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σίγουρα δεν θα ήθελα κανένας άλλος να υποδυθεί τον Φρόντο όσο είμαι ζωντανός και ικανός. Και καταλαβαίνω πόσο διασκεδαστικό θα είναι — όταν είσαι στο σινεμά και βλέπεις το καπέλο να γυρίζει και να είναι ο Γκάνταλφ. Επειδή είμαι και εγώ θαυμαστής και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθούν όλα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, ο ΜακΚέλεν αποκάλυψε μια συγκλονιστική είδηση σχετικά με το καστ σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου For the Love of Fantasy.

«Θα σας αποκαλύψω δύο μυστικά για το καστ», είπε για την επερχόμενη ταινία του Άντι Σέρκις. «Υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ταινία που ονομάζεται Φρόντο και ένας άλλος που ονομάζεται Γκάνταλφ» και στην συνέχεια είπε αστειευόμενος: «Πέρα από αυτά, τα χείλη μου είναι σφραγισμένα!».

Αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε, ότι ο Γουντ ήταν παρών στην εκδήλωση και χαμογελούσε με νόημα καθώς μιλούσε ο ΜακΚέλεν.

Τι θα γίνει με Ορλάντο Μπλουμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Όσον αφορά τους υπόλοιπους της συντροφιάς, ο Ορλάντο Μπλουμ δήλωσε πέρυσι ότι θα ανταποκριθεί με χαρά στο κάλεσμα να φορέσει ξανά την ξανθιά περούκα του Λέγκολας, ο πρίγκιπας των ξωτικών Sindar, ενώ και εκείνος έχει τονίσει ότι «δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλο να παίζει τον Λέγκολας. Τι θα κάνουν; Θα βάλουν κάποιον άλλο να παίξει τον Λέγκολας;».

Ο συμπρωταγωνιστής του στην «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», Βίγκο Μόρτενσεν, που υποδύθηκε τον Άραγκορν, δήλωσε το 2024 ότι θα ήταν διατεθειμένος να επαναλάβει τον ρόλο του μόνο υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

«Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η ιστορία. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ίσως να μάθω τελικά», είχε πει στο GQ εκείνη την εποχή. «Μου αρέσει να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Έμαθα πολλά υποδυόμενος αυτόν το ρόλο. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για αυτό, από την άποψη, ξέρετε, της ηλικίας που έχω τώρα κλπ.. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για τον χαρακτήρα. Θα ήταν ανόητο να το κάνω διαφορετικά».

Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες θέλουν τον Μόρτενσεν να έχει αρνηθεί και επίσημα να επιστρέψει στο ρόλο του Άραγκορν (κυρίως λόγω ηλικίας) και έτσι ο Άντι Σέρκις βρίσκεται σε αναζήτηση νέου ηθοποιού που θα καλύψει το -μεγάλο- κενό.



Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι σκληροπυρηνικοί φαν του «Άρχοντα», θα δυσκολευτούν να δουν κάποιον άλλο να υποδύεται τον βασιλιά Άραγκορν.

Σε άλλα νέα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για την ένταξη της Άνια Τέιλορ-Τζόι (The Queen’s Gambit) στο καστ, σε ρόλο που δεν έχει γίνει γνωστός.

Το The Hunt for Gollum θα ξεκινήσει τα γυρίσματα μέσα στους επόμενους δύο μήνες, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου του 2027.