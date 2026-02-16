Ευτυχώς που υπάρχει και ο «Γκάνταλφ» Ίαν ΜακΚέλεν, να μαθαίνουμε και κάτι για το πολυαναμενόμενο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Ο Ίαν ΜακΚέλεν είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να απολαμβάνει την ηρεμία του στην ηλικία των 86, αλλά αντίθετα γυρίζει το Avengers: Doomsday ενώ στα 87 του θα επιστρέψει ως Γκάνταλφ στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά το τελευταίο, πολλοί θαυμαστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αναρωτιούνται ακριβώς ποιο ρόλο θα παίξει ο Γκρίζος Μάγος του ΜακΚέλεν στην ταινία, και χάρη στον ίδιο τον ηθοποιό, έχουμε μια μικρή ιδέα για το πώς θα ενταχθεί σε αυτό το νέο κεφάλαιο του επικού franchise.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους The Times, ο ΜακΚέλεν μίλησε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το The Hunt for Gollum. «Είπα ότι δεν μπορώ να δω κανέναν άλλο να παίξει τον Γκάνταλφ» [σ.σ ούτε εμείς], ανέφερε ο ο ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία, πρόσθεσε: «Δεν είμαι σε θέση να πω — αλλά το σενάριο έχει σχεδιαστεί για να απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.»



«Είναι μια περιπετειώδης ιστορία, ο Άραγκορν προσπαθεί να βρει τον Γκόλουμ με τον Γκάνταλφ να καθοδηγεί τις εξελίξεις από τον... πάγκο.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για το The Hunt for Gollum

Ο ΜακΚέλεν ήταν ένας από τους πρώτους που διέρρευσαν ότι διάβαζε το σενάριο για το The Hunt for Gollum, αλλά από τότε έχει φροντίσει να κρατά άλλα μυστικά κάτω από το μυτερό, γκρίζο καπέλο του. Ωστόσο, γνωρίζουμε με σιγουριά ότι τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο στη Νέα Ζηλανδία, με την ταινία να προγραμματίζεται για κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2027.

Όπως προδίδει ο τίτλος, η νέα, επερχόμενη ταινία επικεντρώνεται στον Σμίγκολ/Γκόλουμ, ο τραγικός κακός χαρακτήρας τόσο του Χόμπιτ όσο και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τον οποίο ερμηνεύει εκπληκτικά ο Άντι Σέρκις. Ο ηθοποιός δεν θα επαναλάβει μόνο το ρόλο του Σμίγκολ, αλλά θα σκηνοθετήσει και την ταινία, με τον Πίτερ Τζάκσον να βρίσκεται στην παραγωγή.

Υπάρχουν πολλές φήμες σχετικά με την πλοκή του The Hunt for Gollum, με τους περισσότερους να φαίνεται να συμφωνούν ότι η ταινία θα περιλαμβάνει αναδρομές στη ζωή του Σμίγκολ πριν γίνει Γκόλουμ – κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνονται στην «Επιστροφή του Βασιλιά» την τρίτη ταινίας της τριλογίας του Τζάκσον – και στη συνέχεια θα καλύψει ένα κενό μεταξύ των γενεθλίων του Μπίλμπο και της σύλληψης και βασανισμού του Γκόλουμ από τον Σάουρον κατά τη διάρκεια των γεγονότων της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Αυτό θα περιλαμβάνει τον Γκάνταλφ να αφήνει το Σάιρ για να ζητήσει τη βοήθεια του Άραγκορν, γνωστού τότε ως Στράιντερ, για να προσπαθήσει να εντοπίσει το πρώην Χόμπιτ και να επιβεβαιώσει τις υποψίες ότι ο Μπίλμπο άφησε το Ένα Δαχτυλίδι πίσω πριν φύγει από το Σάιρ για το Ρίβεντελ.

Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι να δούμε οποιοδήποτε είδος υλικού ή έστω τις πρώτες εικόνες από το The Hunt for Gollum, με την επόμενη μεγάλη ανακοίνωση πιθανότατα να είναι ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Άραγκορν από τον Βίγκο Μόρτενσεν.

Ενώ αρκετοί αστέρες όπως ο Ελάιτζα Γουντ έχουν επιβεβαιώσει ότι θα επιστρέψουν για την ταινία, ο Μόρτενσεν θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ μεγάλος για να παίξει τον Άραγκορν με τον τρόπο που απαιτεί ο ρόλος.