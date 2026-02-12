Τα γυρίσματα έγιναν σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο.

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα τα γυρίσματα της ταινίας μεγάλου μήκους BELLS, μία παραγωγή των Blueberry και Squeezy Productions, με παραγωγούς την Φαίη Πατσαλίδου και τον Θωμά Κίκη, η οποία αποτελεί τη νέα δουλειά του Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή του που γυρίζεται στην Ελλάδα, με ένα εντυπωσιακό cast, και Διευθυντή Φωτογραφίας τον διακεκριμένο Χρήστο Βουδούρη, γνωστό για τις συνεργασίες του με τον Γιώργο Λάνθιμο (Άλπεις) και τον Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ (Before Midnight).

Γνωστός για το ωμό, προσανατολισμένο στις ερμηνείες έργο του (Caroline and Jackie, Newly Single), που έχει επαινεθεί από τους New York Times, Variety, The Village Voice και LA Weekly, ο βραβευμένος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ επέλεξε να γυρίσει την ταινία σε φιλμ, σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο.

Bells

Το BELLS εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα στην Αθήνα και ακολουθεί την Ελένη, μια νυχτερινή φύλακα ασφαλείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα που ζει στην πόλη (που υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη, σημαντικό στέλεχος σε μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Μια φαινομενικά συνηθισμένη επίσκεψη στο διαμέρισμα της πρώτης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους. Μέσα από ρουτίνες, συναντήσεις και κοινόχρηστους χώρους, η ταινία εξερευνά διακριτικά την ένταση ανάμεσα στη δέσμευση και τη φυγή, θέτοντας το ερώτημα αν η ελευθερία προϋποθέτει όρκους…

Το cast

Η Στεφανία Γουλιώτη στην πιο τολμηρή και ευάλωτη ερμηνεία της μέχρι σήμερα. Υποδύεται την Ελένη, μια εύθραυστη, αόρατη γυναίκα — νυχτερινή φύλακα στην Ομόνοια, που παλεύει με την απομόνωση. Η ηθοποιός αποτυπώνει έναν «ήσυχα τσακισμένο και πράο» χαρακτήρα, εντελώς διαφορετικό απ’ ό,τι έχει κάνει έως τώρα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου (Δάφνη) επιλέγεται κόντρα στον συνήθη της τύπο, σε έναν ρόλο εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Απομακρυνόμενη από το αρχέτυπο της ingénue, υποδύεται μια ψυχρή, φιλόδοξη και ψυχολογικά σύνθετη γυναίκα που κινείται στον διεθνή κόσμο της τέχνης.

Η Θέμις Μπαζάκα (Δέσποινα), βραβευμένη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στον πρώτο της σημαντικό ρόλο σε ταινία μεγάλου μήκους μετά από μια δεκαετία.

Το cast συμπληρώνεται από τους: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο Γάλλο, Μάκη Παπαδημητρίου, Πάνο Βλάχο, Θανάση Κουρλαμπά, Ναταλία Σουίφτ και άλλους.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ, η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική αλλά και βαθιά προσωπική: πρόκειται για τη γειτονιά όπου έζησε η γιαγιά του, έναν τόπο μνήμης και επιστροφής. Στο BELLS ο σκηνοθέτης προσεγγίζει την πόλη μέσα από έναν αυστηρό ρεαλισμό, επιδιώκοντας να αναδείξει τη νεοκλασική και ανθρώπινη διάσταση της σύγχρονης Αθήνας, πέρα από στερεοτυπικές αναπαραστάσεις αστικής παρακμής.

Παράλληλα, η απόφασή του να γυρίσει την ταινία στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια επιθυμία του να συνεργαστεί με Έλληνες θεατρικούς ηθοποιούς, τους οποίους θεωρεί από τους πιο πειθαρχημένους και εκφραστικά τολμηρούς στην Ευρώπη. Το BELLS φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο αμερικανικό ανεξάρτητο σινεμά και τη σύγχρονη ελληνική εμπειρία.

Με διάλογο μοιρασμένο ανάμεσα στα ελληνικά και τα αγγλικά, η ταινία σχεδιάστηκε εξαρχής με διεθνή φεστιβαλική προοπτική.

Ποιος είναι ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ

Ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ είναι Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστός για το τολμηρό, νατουραλιστικό ύφος του και τη σταθερή προσήλωσή του στον χαρακτήρα. Είναι απόφοιτος του USC School of Cinematic Arts και έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους Caroline and Jackie (2012), ένα οικείο οικογενειακό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τραϊμπέκα και απέσπασε θετικές κριτικές για τη ριψοκίνδυνη δομή και το συναισθηματικό του βάθος.



Η δεύτερη ταινία του, Newly Single (2017), μια σκοτεινή μετα-κωμωδία για έναν τοξικό, συναισθηματικά διαλυμένο κινηματογραφιστή στο Λος Άντζελες, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Μαύρων Νυχτών του Ταλίν (PÖFF). Η ταινία σηματοδότησε και την πρώτη εμφάνιση του Clark ως πρωταγωνιστή, εδραιώνοντάς τον στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή. Οι New York Times χαρακτήρισαν το φιλμ ως μια διεισδυτική εξερεύνηση των συναισθηματικών και επαγγελματικών αδιεξόδων ενός δημιουργού — θεματική που επανέρχεται και στο BELLS.





Το 2022 ακολούθησε το Diary of a Spy, μια arthouse κατασκοπική ρομαντική ταινία με πρωταγωνίστρια την Ταμάρα Τέιλορ, που κυκλοφόρησε από την XYZ Films. Με την ταινία αυτή, ο Κλαρκ πειραματίστηκε με το είδος, διατηρώντας ωστόσο τον χαρακτηριστικό, λιτό ρεαλισμό του.



Σε όλη τη φιλμογραφία του, ο Κλαρκ αντλεί έμπνευση από τους δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’70, όπως ο Τζον Κασσαβέτης και ο Ρόμπερτ Όλτμαν. Οι ταινίες του χαρακτηρίζονται από μακρά πλάνα, φυσικούς διαλόγους, έμφαση στις ερμηνείες και μια κάμερα που λειτουργεί περισσότερο ως παρατηρητής παρά ως αφηγηματικός οδηγός. Κεντρικά θέματα του έργου του είναι η απομόνωση, η οικογενειακή δυσλειτουργία και η αναζήτηση σύνδεσης στον σύγχρονο κόσμο.





Με το BELLS, ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ εγκαινιάζει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή του περίοδο, φέρνοντας το αμερικανικό ανεξάρτητο βλέμμα του σε έναν νέο γεωγραφικό και πολιτισμικό χώρο.