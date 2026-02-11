Μητσοτάκης - Ερντογάν: 1 ώρα και 45 λεπτά η διάρκεια της συνάντησης - Χωρίς ερωτήσεις οι κοινές δηλώσεις

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στο προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 15:10 όπου και τον υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος. Πρόκειτια για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από ενάμιση χρόνο. Η τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών ήταν τον Μάιο του 2024.
Η συνάντησή τους διήρκησε 1 ώρα και 45 λεπτά.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου είχαν χειραψία και σύντομη στιχομυθία στα αγγλικά. Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
Στην Αθήνα υπάρχει η εκτίμηση ότι έχει γίνει ξεκάθαρο στην άλλη πλευρά, πως η Ελλάδα δεν συζητάει - τουλάχιστον αυτή τη στιγμή - «ακανθώδη» ζητήματα, ενώ έχει φροντίσει δημοσίως να θέσει ξεκάθαρα τις κόκκινες γραμμές της. Στο ίδιο πλαίσιο - των ξεκάθαρων «κόκκινων» γραμμών και από την Τουρκία - αποδίδει η Ελλάδα και τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Γι’ αυτό και δεν τις αξιολογεί ως σοβαρές.
Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε τουρκικά ΜΜΕ τόνισε πως «Δεν σταματάμε, αδέλφια μου. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε», σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
«Αυξάνουμε τον ρυθμό μας και τον ενθουσιασμό μας λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στη χώρα μας. Αύριο, ο πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Βούτσιτς, θα έρθει στην Άγκυρα. Και την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Ένας τουρκικός άνεμος, θα έλεγε κανείς, πνέει στον κόσμο και στην περιοχή μας», πρόσθεσε.
Η υποδοχή Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο
Δείπνο παρουσία του Οικουμενικου Πατριάρχη17:31:00
Μετά τις κοινές δηλώσεις, θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας
Στο δείπνο θα παρακαθίσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Εν αναμονή των δηλώσεων17:29:14
Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν.
Οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας17:24:31
- Συνεργασία στην προώθηση των επενδύσεων
- Ενθάρρυνση της δημιουργίας ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης - Σμύρνης
- Συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών
- Συνεργασία των δύο χωρών για την προετοιμασία απέναντι στους σεισμούς
- Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού
- Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας.
Με πληροφορίες της ΕΡΤ
Ολοκληρώθηκε το τετ-α- τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν17:12:07
Μία ώρα και 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, η οποία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από 10 λεπτά ξεκίνησαν οι εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
Ωστόσο ο ωφέλιμος χρόνος συζήτηση ήταν περίπου 1 ώρα, λόγω της μετάφρασης.
Οι ετοιμασίες στην αίθουσα Τύπου για τις κοινές δηλώσεις - Βίντεο16:53:58
Βίντεο από τις ετοιμασίες στην αίθουσα Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας για τις δηλώσεις Μητσοτάκη, Ερντογάν, Ελλήνων και Τούρκων υπουργών εξασφάλισε η ΕΡΤ.
-
Υπογράφηκαν συμφωνίες για έρευνα και τεχνολογία, μνημόνιο συνεργασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις16:50:09
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η διμερής συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον υπουργό βιομηχανίας Μεχμέτ φετίχ Κάσιρ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, συμφωνήθηκε να ενεργοποιηθεί ένα μνημόνιο συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στο πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο.
Επίσης συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και startups.
Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε μέχρι το καλοκαίρι ο τούρκος υπουργός να επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη ο κ.Θεοδωρικάκος την Τουρκία.
-
Η ανάρτηση του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας16:44:00
Η ανάρτηση του κυβερνώντος κόμματος (AKP) από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.
-
Πάνω από μία ώρα η συνάντηση16:38:06
Έχει ξεπεράσει τη μία ώρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο προεδρικό Μέγαρο.
Μέσα στο «Λευκό παλάτι» του Ερντογάν16:32:58
Το τμήμα γραφικών του Mega απεικόνισε το προεδρικό παλάτι, όπου γίνεται η συνάντηση.
Πώς είδαν τα ελληνικά Μέσα τη συνάντηση16:31:31
Στις Βρυξέλλες αμέσως μετά την Άγκυρα ο Μητσοτάκης16:29:02
Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Αναρτήσεις από τα τουρκικά Μέσα για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν16:19:44
{https://twitter.com/DailySabah/status/2021588541218669048}
{https://twitter.com/trtworld/status/2021583996312867105}
{https://twitter.com/cnnturk/status/2021587573500530727}
{https://twitter.com/anadoluagency/status/2021586044873826594}
Η ανάρτηση της Τουρκικής προεδρίας16:08:35
{https://twitter.com/trpresidency/status/2021585142850916731}
Η υποδοχή Μητσοτάκη, όπως την έδειξαν τα τουρκικά Μέσα16:07:09
Στις 17:30 οι κοινές δηλώσεις16:04:11
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στις 17:30 (ωρα Ελλάδας).
Ξύλο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση16:01:51
Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου.
Λίγο πριν την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, τον οποίον αποκαλούν και «Γκιλοτίνα», βουλευτές της αντιπολίτευσης του CHP προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία, καθώς κατηγορούν τον Ακίν Γκιουρλέκ ότι έβαλε στη φυλακή τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.
{https://twitter.com/haskologlu/status/2021579253918089472}
-
Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Άγκυρα15:54:34
Μετά το πέρας της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και των κοινών δηλώσεων, κάποιοι από τους υπουργούς θα υπογράψουν συμφωνίες με τους Τούρκους ομολόγους τους.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα, με έμφαση στη βιοτεχνολογία, την αγροτεχνολογία και με ώριμα περίπου 110 ερευνητικά σχέδια.
Δύο συμφωνίες θα υπογράψει και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που χειρίζεται τη θετική ατζέντα, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece.
Επίσης, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. και υπάρχει προοπτική να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.
Συμφωνία αναμένεται να υπογράψει και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με τον Τούρκο ομόλογο της που έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού και του τουρισμού.
-
Βουλή: Στο επίκεντρο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν15:51:23
Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απασχόλησε τις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που έλαβαν το λόγο, νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια, όπου συζητήθηκαν τα πρωτόκολλα συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.
«Μας απειλούν συνέχεια με πόλεμο και εσείς πάτε σήμερα να κατευνάσετε το “θηρίο” με ηττοπάθεια. Πού είναι η αποτρεπτική πολιτική;», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Γιώργος Ρούντας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εγκλωβίσει τους Έλληνες σε ένα «ψευτοδίλημμα», το ειρήνη ή πόλεμος. «Έτσι διασφαλίζεται η ειρήνη; Ξέρετε, χρειάζεται και η αποτροπή και η ικανότητα για ισχυρή ανταπάντηση στον αντίπαλο. Ο διάλογος προφανώς και είναι ωφέλιμος και χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί μόνος του. Δεν αρκεί μόνο ο διάλογος. Δεν είναι η μοναδική λύση και ειδικά όταν αυτός ο διάλογος, με συνθήκες υποτέλειας, οδηγεί σε έναν αργό θάνατο του έθνους», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης». «Η Τουρκία, ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Λέει συνεχώς ψέματα, τα θέλει όλα δικά της και δεν υποχωρεί ποτέ και πουθενά. Αυτή είναι η απειλή. Ο τουρκικός επεκτατισμός και αναθεωρητισμός. Και πρέπει να αντιληφθούμε καλά ότι η ασφάλεια της χώρας και ο πατριωτισμός είναι ηθικό, εθνικό και πνευματικό χρέος για κάθε Έλληνα. Και το ερώτημα είναι, ότι αφού η Τουρκία δεν παραιτείται από τον επεκτατισμό της, τι πάτε να συζητήσετε;», είπε ο κ. Ρούντας.
«Έχουμε σε λίγη ώρα τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μεγάλης κυβερνητικής αντιπροσωπείας, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντίστοιχη αντιπροσωπεία του τουρκικού κυβερνητικού συμβουλίου. Δυστυχώς, κι εδώ η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει μια εικόνα θετική περί της παρουσίας του πρωθυπουργού», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς και πρόσθεσε: «Εμείς, όχι απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, διπλοκουμπωνόμαστε κιόλας, διότι δεν υπάρχει σαφήνεια για το εύρος της ατζέντας. Και θα έλεγα ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, αν επαναλάβουμε και από αυτό το βήμα ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” έχει πάει περίπατο. Διότι “ήρεμα νερά” με “γαλάζια πατρίδα” δεν είναι δύο συμβατές έννοιες. Η “γαλάζια πατρίδα”, η στρατηγική της Τουρκίας από την οποία δεν έχει αποστεί σε καμία στιγμή, επιταχύνει και επιβραδύνει, ανάλογα με το κλίμα στην περιοχή, και το κατά πόσο οι δυνάμεις οι οποίες υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο, μπορούν να επιβάλουν την ατζέντα”, είπε ο Νίκος Παππάς, για να υπογραμμίσει ότι “δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να αφήνουμε παράθυρα αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου”.
«Οι θέσεις της χώρας μας στα διεθνή ζητήματα είναι γνωστές» και «εδράζονται πάντα στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «επιδιώκει τον διάλογο με τους γείτονές μας, με τους συμμάχους μας», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «ως χώρα ενισχύουμε την ισχύ μας και προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά» και ότι «δεν συζητούμε και δεν συζητήσαμε ποτέ, και είναι κόκκινη γραμμή τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας». Ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελεί θεσμό που λειτουργεί συστηματικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα, είπε για την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, είναι πλέον «μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», έχει «ενισχύσει ουσιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις» και την αποτρεπτική της ισχύ «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά», ενώ έχει αυξήσει και τις απολαβές του προσωπικού τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα «έχει αυξήσει την κυριαρχία της στα 12 μίλια στα δυτικά», προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και «προχωρά σε εξορύξεις αμφισβητώντας στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση και δέσμευση στις εθνικές γραμμές και τους εθνικούς στόχους. Δεν αρκεί μια δημοσιογραφική ενημέρωση εκ των υστέρων, είπε ο κ. Μάντζος, αλλά συναντίληψη στη βάση αρχών, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στη διατήρηση των διεθνών συμμαχιών της χώρας και στη μεγιστοποίηση του ρόλου μας στους διεθνείς οργανισμούς. «Προφανώς ο δίαυλος πρέπει να είναι ανοιχτός και ο διάλογος να εξελιχθεί αλλά αυτός ο διάλογος να μην γίνεται με αυταπάτες, να μην γίνεται με εσωτερική κατανάλωση. Χρειάζεται ρεαλιστική επίγνωση όλων των δεδομένων ιδίως όλων των θέσεων της άλλης πλευράς, διότι είναι γνωστό ότι η άλλη πλευρά, η Τουρκία, δεν έχει αφαιρέσει από την ατζέντα της ούτε ένα από τα παράνομα και αναθεωρητικά της αιτήματα: τη “γαλάζια πατρίδα”, τις “γκρίζες ζώνες”, τον ίδιο ισχυρισμό που από αυτά τα έδρανα, με περισσή αμετροέπεια ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε πριν μερικές ημέρες, και φυσικά οι δηλώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών, και ο μόνιμος αναθεωρητικός καυγάς του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ελλάδα οφείλει να είναι κατηγορηματική, ότι μία και μόνη διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.
Με πληροφορίες του ΑΠΕ
Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα15:47:39
Μετά το τέλος της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, στην οποία συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης και ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Αμέσως μετά οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο (στις 17:00, ώρα Ελλάδας).
Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η στιγμή της άφιξης Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο15:44:10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ταξιδιωτική οδηγία από τη Γερμανία για την Τουρκία15:42:26
Το γερμανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία.
Οι πρώτες εικόνες από τη συνάντηση Μητσοτάκης - Ερντογάν15:40:29
Παράλληλα οι υπουργικές συναντήσεις, σε ξεχωριστές αίθουσες15:38:02
Σε ξεχωριστές αίθουσες πραγματοποιούνται παράλληλα οι συναντήσεις των υπουργών που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή με τους Τούρκους ομόλογούς τους.
-
Ο διάλογος Μητσοτάκη - Ερντογάν15:36:15
Έναν σύντομο διάλογο είχαν Μητσοτάκης - Ερντογάν κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μητσοτάκης: Γεια σας κ. Πρόεδρε
Ερντογάν: Γεια σας
Μητσοτάκης: Όλα καλά;
Ερντογάν: Πολύ καλά!
-
Εκτός τουρκικών πρωτοσέλιδων η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν15:29:40
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, Anadolu, και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT δεν φιλοξενούν, μέχρι στιγμής, στις πρώτες τους σελίδες τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.
Παρά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα, «΄τα περισσότερα βλέμματα στην Τουρκία είναι στραμμένα στην αποψινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
-
Κανένα πλάνο από την υποδοχή του Μητσοτάκη15:23:52
Τα τουρκικά Μέσα δεν έδωσαν live εικόνα από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.
-
Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης15:19:40
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε λίγο μετά τις 15:10, στο Προεδρικό Μέγαρο για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.
-
Το Ισραήλ «προειδοποιεί» την Αθήνα15:13:46
Σε μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, η ισραηλινή εφημερίδα Maariv αναγνώρισε ότι το Ισραήλ είναι ενοχλημένο από την προοπτική προσέγγισης Τουρκίας - Ελλάδας. Το ρεπορτάζ, με τίτλο «Κόκκινη Γραμμή για την Τουρκία - Αυτή είναι μια Αιτία για Πόλεμο», ανέφερε απερίφραστα ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.
«Οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας είναι πολύ σαφείς. Δεν θα επιτρέψει ούτε ένα πουλί να πετάξει στο Αιγαίο χωρίς τη συγκατάθεσή της», ανέφερε η ανάλυση, αναφερόμενη άμεσα στη διαμάχη των 12 μιλίων για τα χωρικά ύδατα.
Το άρθρο υπονοούσε ότι οι πρόσφατες ισραηλινο-ελληνικές αμυντικές συμφωνίες έχουν ενθαρρύνει την Αθήνα, ενδεχομένως ωθώντας την προς μια πιο αντιπαραθετική στάση.
-
Ο Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Μητσοτάκη15:06:40
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει στην Άγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί έφτασαν στην Άγκυρα με άλλη πτήση.
-
Δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν15:04:56
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις από δημοσιογράφους μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν.
-
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη15:03:33
Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απορία προκαλεί το γεγονός ότι δεν παραβρέθηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν. Όλα τα βλέμματα στην υποδοχή στο «Λευκό παλάτι» του Ερντογάν.
Ωστόσο σύμφωνα με το πρωτόκολλο δεν είναι περίεργο που τον υποδέχθηκε ο συγκεκριμένος υπουργός.
-
Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν14:53:29
Οι δηλώσεις Ερντογάν πριν την συνάντηση με Μητσοτάκη14:39:23
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc3dfb7ejpd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή του Μητσοτάκη14:36:47
H αυτοκινητοπομπή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε για το Λευκό Παλάτι της Άγκυρας.
-
Η άφιξη Μητσοτάκη στην Άγκυρα14:31:27
Η ατζέντα, οι υπουργοί και οι «κόκκινες» γραμμές14:27:02
Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης14:21:50
Στην Άγκυρα έφτασε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
-
Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον Μητσοτάκη14:09:12
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν στην Άγκυρα οι:
- Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
- Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
- Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
- Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
- Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοιδης
- Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
- Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
- Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
- Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
- Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης
Κοινές δηλώσεις14:07:07
Μετά τις 17:00 θα γίνουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.
-
Ερντογάν: Να γίνει η Τουρκία ξανά γη της ειρήνης14:02:03
Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση την Τετάρτη (11/2), εντάσσοντας το ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντονης διπλωματικής κινητικότητας της Άγκυρας.
Αναφερόμενος στην διπλωματική ατζέντα της Τουρκίας για τις επόμενες ημέρες, έκανε ειδική μνεία στην άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία.
«Δεν σταματάμε, αδέλφια μου. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε», είπε αρχικά, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
«Αυξάνουμε τον ρυθμό μας και τον ενθουσιασμό μας λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στη χώρα μας. Αύριο, ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Βούτσιτς, θα έρθει στην Άγκυρα. Και την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Ένας τουρκικός άνεμος, θα έλεγε κανείς, πνέει στον κόσμο και στην περιοχή μας», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη γενικότερη φιλοσοφία της τουρκικής διπλωματίας, τονίζοντας: «Χωρίς καμία επιφύλαξη, πραγματοποιούμε συναντήσεις με όλους τους παράγοντες, μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα απόλυτης αδελφοσύνης. Ως αρχαίοι κάτοικοι μιας περιοχής τόσο παλιάς όσο και η ανθρώπινη ιστορία, εργαζόμαστε με καλή πίστη ώστε η γεωγραφία μας, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με συγκρούσεις, εμφύλιους πολέμους και βαρβαρότητα, όπως φαίνεται στη Γάζα, να γίνει ξανά γη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».
-
Τι περιμένει η ελληνική πλευρά από την συνάντηση14:00:29
Η είδηση στη σημερινή συνάντηση Κ. Μητσοτάκη - Τ. Ερντογάν στο Λευκό Σαράι στην Άγκυρα - μετά από δυόμιση χρόνια - θα έρθει μόνο από κάποιο απρόοπτο γεγονός. Αυτή είναι η εκτίμηση της Αθήνας. Αν, δηλαδή, προκληθεί ο πρωθυπουργός από τον Τούρκο Πρόεδρο και αναγκαστεί να απαντήσει…
Διαβάστε το ρεπορτάζ της Λώρας Ιωάννου για το Dnews
