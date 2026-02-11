Την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης του Βοτανικού επιθεώρησαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκε τον Ελαιώνα και ανέλαβε τον συντονισμό της μεγάλης ανάπλασης της περιοχής, που θα θυμίζει… «μικρογραφία του Ελληνικού». Το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει μετεγκατάσταση των εταιριών logistics στη Φυλή, αναθεώρηση χρήσεων γης για κατοικία, μεταφορά του σταθμού ΚΤΕΛ και γενικότερες αναπλάσεις. Κεντρικό στοιχείο της ανάπλασης είναι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2027, δίνοντας στην ομάδα ένα σύγχρονο στάδιο, όπως έχουν ήδη οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc2rbh0m99d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του «Ελαιώνας… όπως Ελληνικό! Το Ελληνικό σε μικρογραφία θα θυμίζουν οι αναπλάσεις που θα γίνουν στον Ελαιώνα! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ανέθεσε να συντονίσω το σχέδιο ανάπλασης και επισκέφτηκα σήμερα την περιοχή για να στείλω ένα μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς και τους Δήμους της περιοχής. Σε αυτή την εγκαταλελειμμένη για δεκαετίες περιοχή, θα δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των εταιριών logistics στη Φυλή, που πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε παραχωρησιούχο. Έχουμε ακόμα το ζήτημα των χρήσεων γης, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε και κατοικία στην περιοχή. Ένα ακόμα φιλόδοξο πρότζεκτ είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ. Και φυσικά είναι και οι γενικότερες αναπλάσεις της περιοχής.

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ένα τμήμα του σχεδίου μας για την περιοχή. Τώρα πια έχουμε περάσει στη φάση που αρχίζουμε να βλέπουμε τμήματα από το γήπεδο και ο στόχος παραμένει από το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός να μπει επιτέλους στο καινούργιο, μεγάλο, σύγχρονο γήπεδό του. Η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών της Αθήνας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα δύο συνοδά έργα. Χαίρομαι που προχωρεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού εδώ στο Βοτανικό. Το δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν ήδη τα δικά τους γήπεδα και υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός και για τη Θεσσαλονίκη.»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1493956608758369&id=100044321324855&mibextid=wwXIfr&rdid=IlyEA7zW66OqzpC6#}