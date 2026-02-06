Η ιστορία και το μέλλον συναντιούνται στον Βοτανικό, εκεί όπου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γράψει τη δική του σελίδα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπως αποτυπώνεται και στο εντυπωσιακό drone video που καταγράφει την πρόοδο του έργου. Οι εικόνες από ψηλά δείχνουν ξεκάθαρα ότι το νέο «σπίτι» του συλλόγου περνά πλέον από τη φάση των σχεδίων στη φάση της υλοποίησης.

Το υπερσύγχρονο γήπεδο, βασικό έργο της Διπλής Ανάπλασης, θα έχει χωρητικότητα 39.074 θέσεων και θα πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με βιοκλιματικό σχεδιασμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένες παροχές, φιλοδοξεί να προσφέρει μια νέα εμπειρία αγώνα για τους φιλάθλους και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, η κατασκευή του γηπέδου λειτουργεί ως καταλύτης για τη συνολική αναβάθμιση του Βοτανικού, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα μιας περιοχής που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια νέα εποχή και το νέο του γήπεδο αρχίζει πλέον να παίρνει ξεκάθαρη μορφή.

Ο Παναθηναϊκός κοιτά μπροστά. Το όραμα γίνεται πράξη και το νέο γήπεδο δεν είναι πλέον υπόσχεση, αλλά πραγματικότητα που χτίζεται μέρα με τη μέρα. Eτοιμάζεται να υποδεχθεί τον κόσμο του σε ένα χώρο που θα συνδυάζει ιστορία, παράδοση και σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας μια αγωνιστική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμίζοντας συνολικά την εικόνα του συλλόγου. Το νέο γήπεδο υπόσχεται να γίνει το «σπίτι» ενός συλλόγου με πλούσια ιστορία, αλλά και προορισμός για κάθε φίλο του ποδοσφαίρου που θέλει να ζήσει τη μοναδική εμπειρία των αγώνων στον Βοτανικό.

Η ανατολή μιας νέας εποχής για τον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει. Το όνειρο για ένα σύγχρονο, ασφαλές και εντυπωσιακό γήπεδο, που θα αποτελέσει κέντρο ζωής για τον σύλλογο και την κοινότητα, παίρνει σάρκα και οστά. Η ιστορία και το μέλλον συναντιούνται στον Βοτανικό, εκεί όπου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γράψει τη δική του σελίδα.