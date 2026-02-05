Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Παρτιζάν πραγματοποιώντας μία απογοητευτική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι και έχασαν με διαφορά 16 πόντων την τρίτη από το τέλος Παρτιζάν.

Οι Σέρβοι είχαν σε πολύ καλό βράδυ τους Κάμερον Πέιν (18 πόντοι 5 ασίστ) και Ισάκ Μπόνγκα (16 πόντοι 6 ριμπάουντ) και πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερές τους εμφανίσεις σε μία σεζόν με πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Για τον Παναθηναϊκό μοναδικός διασωθέντας ήταν ο Τι Τζέι Σόρτς (21 πόντοι 4 ριμπάουντ 6 ασίστ).

Με αυτήν την ήττα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έριξε το ρεκόρ της σε 16-11 και πλέον αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή 13/2 στο Telekom Center Athens σε ένα must win παιχνίδι.