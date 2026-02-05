Η παράκληση της Μυριοκεφαλιτάκη μετά την κατάκτηση του χάλκινου από την εθνική πόλο γυναικών.

Μια παράκληση απηύθυνε η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φουνσάλ, στην Πορτογαλία. Ζήτησε από τον κόσμο να αφήσει τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους.

Αφορμή για τη δήλωσή της ήταν κάποια σχόλια σχετικά με τα λεγόμενα του Χάρη Παυλίδη, κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε προηγούμενο ματς του τουρνουά.

«Εμείς επ’ ουδεμνί δεν παρεξηγούμε τον προπονητή μας, γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέει, πώς το λέει και για ποιον λόγο. Όπως μας αγαπάει, έτσι τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε πάρα πολύ. Θα έπρεπε το κοινό να αφήσει τη στιγμή ασχολίαστη γιατί δεν άξιζε σε αυτό τον προπονητή- με όσα έχει προσφέρει και στην ομάδα και στο ελληνικό πόλο- αυτή η αντιμετώπιση», είπε και δήλωσε υπερήφανη για την ομάδα της.

«Μόνο μια παράκληση, αφήστε τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν αυτό που ξέρουν. Αν βλέπατε το τάιμ άουτ, αν κάποια είχε ενοχληθεί, θα το είχε δείξει εκείνη τη στιγμή. Κάτι που συμβαίνει μέσα στην ομάδα δεν είναι προς συζήτηση για τους απ’ έξω», ξεκαθάρισε η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της έδωσε ένα φιλί μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, δηλώνοντας πόσο την αγαπά. «Η Μαρία ξέρει πόσο την αγαπάω. Όλα τα άλλα είναι… να’ χαμε να λέγαμε. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις μαζί. Την έχω από 16 χρονών, είναι η αθλήτρια που έχει ακούσει τα περισσότερα από εμένα, γιατί την αγαπάω πιο πολύ από όλους», είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και έδωσε ένα φιλί στην παίκτριά του.

