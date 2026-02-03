Η Ιταλία έχασε από την Ολλανδία στον ημιτελικό, θα παίξει κόντρα στην εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

Κόντρα στην Ιταλία θα βρεθεί η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας,

Η Ολλανδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εύκολα προκρίθηκε στον τελικό, επικρατώντας εύκολα της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Έτσι, η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση θα βρεθεί απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό της Πέμπτης (5/2, 21:15), προκειμένου να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέχει από το 2024.

Νωρίτερα, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών- που αποκλείστηκε από την Ουγγαρία στα πέναλτι- θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη (5/2) στις 19:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Αυτή θα είναι η δεύτερη αναμέτρηση της ομάδας του Χάρη Παυλίδη με τις Ιταλίδες σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς «συναντήθηκαν» στη Β΄φάση, όταν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε άνετα με 15-10.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στον μικρό τελικό.