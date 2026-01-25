Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επικράτησαν της Ιταλίας με 12-5 και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού ανάμεσα στη Σερβία και την Ουγγαρία, ο οποίος βρήκε νικητές τους οικοδεσπότες, έγινε η απονομή των μεταλλίων, αλλά και η ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε 26 γκολ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Κωνσταντίνος Κάκκαρης.

Αμέσως μετά ακολούθησε η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στον προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες, από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

