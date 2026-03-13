Η ανακοίνωση της CENTCOM για τη συντριβή του KC-135.

Νεκρά είναι και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Ιράκ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο των τεσσάρων μελών του πληρώματος του KC-135. Ωστόσο, τώρα ανακοινώθηκε πως και οι έξι είναι νεκροί.

Το αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, η συντριβή του αεροσκάφους δεν οφείλεται ούτε σε εχθρικά, ούτε σε φίλια πυρά, ενώ διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Στην πρώτη ανακοίνωση, αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη. Το ένα, το KC-135, συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ενώ το άλλο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Έως τώρα, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Το KC-135 είναι το τέταρτο αεροσκάφος που «χάνουν» οι ΗΠΑ από τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση «Επική Οργή». Τρία μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος, από φίλια πυρά, στο Κουβέιτ. Σε εκείνη την περίπτωση, όλα τα μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

Η νέα ανακοίνωση της CENTCOM για τη συντριβή του αεροσκάφους

«Και τα έξι μέλη του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρά. Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε σε φιλικό εναέριο χώρο, στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Επική Οργή”.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφος δεν οφειλόταν σε εχθρικά, ούτε σε φίλια πυρά».

