Έναν άνδρα και μία γυναίκα υποδέχεται την Κυριακή 15 Μαρτίου στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Σωτήρη Τσαφούλια, σε μία φιλική κουβέντα, που αναδεικνύει τη φιλοσοφία και το σπάνιο ήθος του αγαπημένου σκηνοθέτη.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξηγεί γιατί η παράλληλη ενασχόλησή του με τη ναυτιλία αποτελεί το «εισιτήριο» για την καλλιτεχνική του ελευθερία, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της εφηβείας του, αλλά και την εμπειρία του στα γκαζάδικα δίπλα στον καπετάνιο πατέρα του.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στις 21 διορθώσεις που έκανε στο σενάριο του «Έτερος Εγώ» και αποκαλύπτει πως όταν είναι καλά δεν μπορεί να γράψει ούτε το όνομά του.

Πως τα πάει με τους κριτικούς; Γιατί προτιμά να ρισκάρει την εικόνα του παρά την αλήθεια του;

Γιατί δεν έχει κάνει ακόμα το επαγγελματικό του «αριστούργημα»; Κάνει εκπτώσεις στη δουλειά του; Γιατί θέλει να ζήσει μόνιμα στα Ψαρά;

Τέλος, αναφέρεται στο Θέατρο «ΜΕΤΣ», που ίδρυσε μαζί με τη σύντροφό του Άννα Μενενάκου, στις θεατρικές παραστάσεις που φιλοξενεί, αλλά και στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;», που σκηνοθετεί ο ίδιος στο Θέατρο «Ζίνα».

{https://www.youtube.com/watch?v=DN1DQz3SEwQ}

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, την τραγουδίστρια που με την τσαχπινιά και το μπρίο της έχει καταφέρει να ξεχωρίσει.

Σε μία εκ βαθέων συζήτηση, η Αλεξάνδρα μοιράζεται σταθμούς της 14χρονης πορείας της, από τη δεκαετή θητεία της στους «Les Au Revoir» μέχρι τη solo καριέρα της, αλλά και το πώς μία συμβουλή του Αντώνη Ρέμου της έκανε το «κλικ» για τη δική της εξέλιξη.

Πώς, ενώ ξεκίνησε σπουδές για ηλεκτρονικός μηχανικός, την κέρδισε το τραγούδι; Πώς την φώναζαν στο σχολείο για να την πειράζουν; Τι δουλειές έχει κάνει για να καταφέρει να βγάλει τον δίσκο της;

Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις θυσίες που απαιτεί η δουλειά της, αφού για να κάνει καριέρα πρέπει να βάλει τη μητρότητα στην άκρη, αλλά και για την απώλεια της καλύτερης φίλης της, που την δίδαξε πως πρέπει να ζει κάθε δευτερόλεπτο της ζωής της.

Τέλος, με τη μοναδική φωνή της, ερμηνεύει live στο στούντιο τα καινούργια της τραγούδια και μας προσκαλεί στο «YTON», που εμφανίζεται στο πλευρό του Νίκου Βέρτη.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

