«Να μου ευχηθείτε καλή αρχή για το τηλεπαιχνίδι Lingo».

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την επιστροφή του στην τηλεόραση, με αφορμή την παράσταση «Οικογένεια Adams» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε τόσο στην τηλεοπτική του επιστροφή όσο και στις κριτικές που αναμένεται να δεχτεί για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει, το Lingo.

«Να μου ευχηθείτε καλή αρχή για το τηλεπαιχνίδι Lingo. Πήρα τον χρόνο μου και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς, εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση.

Αναφερόμενος στις πιθανές κριτικές, σημείωσε: «Πάντα μου κάνετε μια ερώτηση και ξεκινούν τα σχόλια. Παρόλα αυτά, η άποψη του καθενός δεν με αφορά. Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική· τους ζητάω να μην ασχοληθούν. Θα κάνω τη δουλειά μου και με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά και οι συνάδελφοι, να είμαστε χαρούμενοι».

Όσο για το αν οι υποψήφιοι που πέρασαν δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι του ευχήθηκαν καλή επιτυχία, ο ίδιος σχολίασε με χιούμορ: «Σε ποια χώρα σου εύχονται καλή επιτυχία οι άνθρωποι που έκαναν και εκείνοι δοκιμαστικό αλλά τελικά πήραν εμένα;».

