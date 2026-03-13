Αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις από την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.

Τη λύπη του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ κριτική στην επιλογή άσκησε και ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι διαγραφές δεν βοηθούν την εικόνα του κόμματος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από την Κρήτη, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας. «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτούνται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλα τα στελέχη, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος είναι το κόμμα να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι διαγραφές και οι απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ούτε βελτιώνουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο όπου τίθεται ως προτεραιότητα η διεύρυνση της παράταξης, η διαγραφή ενός στελέχους που στήριξε το κόμμα, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, στέλνει αρνητικό μήνυμα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα, ειδικά σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτές. Παράλληλα, τόνισε ότι η πορεία προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Καταλήγοντας, ο Χάρης Δούκας επεσήμανε ότι απαιτούνται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να επιτευχθεί η ήττα της Νέα Δημοκρατία και η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Ποιος παίρνει την έδρα Κωνσταντινόπουλου

Την απόφασή του να παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ώρες μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την έδρα του πλέον ως πρώτος επιλαχών παίρνει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ενώ το ΠΑΣΟΚ καλείται να προτείνει και πρόσωπο για τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ως Ε’ αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ο αντικαταστάτης του στις τελευταίες εκλογές είχε έρθει δεύτερος στην εκλογική περιφέρεια της Αρκαδίας και δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Εν συνεχεία, κατέβηκε με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, απέναντι από τον Δημήτρη Κουτσούλη που είχε στηρίξει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956. Καταγωγή έχει από το Αθήναιο της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι και στα μαθητικά του χρόνια έζησε μαζί τους σε πολλά χωριά της Αρκαδίας, όπου εκείνοι υπηρετούσαν.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Ιατρό Μικροβιολόγο, που κατάγεται από το Σουλάρι Μεγαλόπολης και είναι πατέρας δύο παιδιών.Εκπαίδευση & επαγγελματική εμπειρίαΦοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο στην Τρίπολη και στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού.

Υπηρέτησε ως Αγροτικός Ιατρός στην Αρκαδία και το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Κοινωνική & Πολιτική Δράση, Εθελοντισμός· Διετέλεσε Σύμβουλος στην Ομοσπονδία του τέως Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995.

Είναι μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986 και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996.