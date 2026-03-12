Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα σύνορα Καρδίτσας και Ευρυτανίας, έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγο στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14 με το επίκεντρo της δόνησης να εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια αλλά αυξημένη ένταση σύμφωνα με τους κατοίκους ενώ έγινε αισθητός και στην Άρτα και τις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με αναφορές η δόνηση έγινε σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα μαρτυρίες αναφέρουν ότι έγινε αισθητός και σε πολλές πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων του Μεσολογγίου αλλά και της Λευκάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0qih4r86rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα 5.1 Ρίχτερ ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα (επιφανειακός) για αυτό επηρέασε όλη την ακτίνα έως τα 60 χιλιόμετρα σύμφωνα και με το χάρτη του Ευρωμεσογειακού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που τον υπολόγισε στα 5,1 Ρίχτερ.

{https://x.com/LastQuake/status/2032037736778027328/photo/1}

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό των 4.8 Ρίχτερ

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4.8 (ΕΑΑ) ή 5.1 (EMSC) κοντά στο Ραπτόπουλο στη ΝΔ Θεσσαλία. Προς το παρόν εμφανίζεται μεμονωμένος. Θα δούμε τη συνέχεια και θα επανέλθουμε.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FV1aiVnjKoHFKKQ7X1e9oxdgf7A2VaDhrf63qemPF7AuVudREt5uYhRbpZwD9hLol&id=100014233710134}

Μιλώντας στο Dnews ο καθηγητής κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι «ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη Θεσσαλία και σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Ο σεισμός εμφανίζεται μεμονωμένος υπό την έννοια ότι δεν είχαμε κάποια προσεισμική ακολουθία ούτε έχουμε κάποιους σεισμούς που να επακολούθησαν. Είναι νωρίς ακόμη αλλά λογικά θα ακολουθήσουν έστω και μικρής έντασης κάποιοι μετασεισμοί. Η περιοχή δεν έχει ιδιαιτερα σεισμικό δυναμικό όπως κρίνουμε από την σεισμική ιστορία της περιοχής. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και την μετασεισμική εξέλιξη και εαν χρειαστεί θα επανέλθουμε με νεότερες εκτιμήσεις».

Ερωτηθείς για το αν ο σημερινός σεισμός συνδέεται με τον σεισμό στην Ήπειρο των 5.3 Ρίχτερ ο κ. Παπαδόπουλος κατηγορηματικά απέκλεισε οποιαδήποτε σχέση. «Ο σημερινός σεισμός δεν έχει καμία συσχέτιση με τον σεισμό της Ηπείρου. Είναι πολύ μακρινά τα δύο σημεία των σεισμών και δεν τα συσχετίζουμε.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0qvjy18f3t?integrationId=40599y14juihe6ly}