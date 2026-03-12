Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν κομμουνιστικά κόμματα από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ιράν, την Ιορδανία, τη Συρία, το Σουδάν, την Τουρκία, την Αλγερία και άλλες χώρες της περιοχής.

Την έντονη καταδίκη του ΚΚΕ για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κόμματος.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν κομμουνιστικά κόμματα από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ιράν, την Ιορδανία, τη Συρία, το Σουδάν, την Τουρκία, την Αλγερία και άλλες χώρες της περιοχής.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «εγκληματική και καταδικαστέα» την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει εκατοντάδες θύματα αμάχων και μεγάλες καταστροφές. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή εντείνει τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης σε μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τον Καύκασο.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, λειτουργώντας ως στρατιωτική βάση και κόμβος μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Υποστήριξε ότι η πολιτική αυτή, αντί να ενισχύει την ασφάλεια της χώρας, την καθιστά στόχο αντιποίνων και δημιουργεί κινδύνους για τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ υπέρ του παλαιστινιακού λαού, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη, όπως είπε, «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Στην ομιλία του υποστήριξε επίσης ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνδέονται με ευρύτερους ανταγωνισμούς μεταξύ ισχυρών καπιταλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, εμπορικών δρόμων και γεωπολιτικών επιρροών. Όπως σημείωσε, στο επίκεντρο αυτών των ανταγωνισμών βρίσκεται και το Ιράν, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιδίωξης γεωπολιτικών ανατροπών ή ακόμη και διαμελισμού της χώρας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι το δίλημμα μεταξύ «ευρωατλαντικού» και «ευρασιατικού» στρατοπέδου είναι, κατά την άποψη του κόμματος, ψευδές και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών. Κάλεσε σε ενίσχυση της πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στο «σύστημα του κέρδους», όπως το χαρακτήρισε, προβάλλοντας ως διέξοδο την κοινωνική αλλαγή προς τον σοσιαλισμό.

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των κομμουνιστικών κομμάτων και των λαϊκών κινημάτων, τονίζοντας ότι οι λαοί μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις μέσα από τον αγώνα τους.