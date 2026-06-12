Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή του Κολοβρέχτη κοντά στον υγροβιότοπο.

Φωτιά τώρα μαίνεται στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Κολοβρέχτη κοντά στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων και έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική.Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με καλαμιές. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες από τα Ψαχνά.

Στην μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί 21 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο μέτωπο της πυρκαγιάς και ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Μπάμπης Τσώκος, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη της επιχείρησης και συντονίζει τις ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.