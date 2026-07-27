Ένα πρακτικό πρωινό που αντέχει μέχρι και σήμερα.

Όταν σκεφτόμαστε το πρωινό των καουμπόηδων, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε πλούσια γεύματα με αυγά, μπέικον και φασόλια.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο απλή. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πρακτικά φαγητά που τους συνόδευαν στις ατελείωτες διαδρομές μεταφοράς βοοειδών ήταν τα περίφημα Johnny Cakes, μικρά τηγανητά ψωμάκια από καλαμποκάλευρο που αποτελούσαν μια οικονομική, θρεπτική και εύκολη στην παρασκευή λύση.

Το πρωινό που κρατούσε χορτάτους τους καουμπόηδες

Τα Johnny Cakes παρασκευάζονταν με λίγα μόνο υλικά, όπως καλαμποκάλευρο, αλεύρι, γάλα και αλάτι. Η ζύμη ψηνόταν γρήγορα σε ένα ζεστό τηγάνι πάνω από τη φωτιά, κάτι που τα έκανε ιδανικά για τη ζωή στην ύπαιθρο.

Χάρη στη μεγάλη διάρκεια διατήρησής τους, μπορούσαν να μεταφέρονται για ημέρες χωρίς να αλλοιώνονται. Οι καουμπόηδες τα απολάμβαναν τόσο σε αλμυρές όσο και σε γλυκές εκδοχές, συνοδεύοντάς τα με μπέικον στο πρωινό, θρυμματίζοντάς τα μέσα σε στιφάδο ή περιχύνοντάς τα με μελάσα όταν υπήρχε διαθέσιμη.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Παρότι η συνταγή τους είναι απλή, η προέλευση του ονόματός τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, όπως οι Shawnee και οι Narragansett, ήταν οι πρώτες που δίδαξαν στους Ευρωπαίους την παρασκευή αυτών των ψωμιών ήδη από τον 17ο αιώνα.

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Σύμφωνα με μία εκδοχή, η ονομασία «Johnny Cake» προέκυψε από την παραφθορά του όρου «Shawnee Cake», ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τη λέξη janiken, που σε γλώσσα ιθαγενών αναφερόταν στο καλαμπόκι.

Από τα «hoe cakes» στα «journey cakes»

Με το πέρασμα των χρόνων, τα Johnny Cakes απέκτησαν και άλλες ονομασίες. Έγιναν γνωστά ως hoe cakes, επειδή παλαιότερα ψήνονταν πάνω στη μεταλλική λεπίδα μιας γεωργικής τσάπας, αλλά και ως journey cakes, καθώς αποτελούσαν το ιδανικό φορητό γεύμα για όσους ταξίδευαν μεγάλες αποστάσεις.

Αν και συνδέθηκαν με τους καουμπόηδες της αμερικανικής Δύσης, τα Johnny Cakes αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής παράδοσης της Νέας Αγγλίας, των νότιων πολιτειών των ΗΠΑ και της Καραϊβικής.

Στη Νέα Αγγλία παρασκευάζονται πιο λεπτά, συνήθως με λευκό καλαμποκάλευρο, ενώ στο Ρόουντ Άιλαντ θεωρούνται τοπική σπεσιαλιτέ και καταναλώνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η σημασία τους για την τοπική παράδοση είναι τόσο μεγάλη, ώστε τη δεκαετία του 1920 η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ ψήφισε ακόμη και νόμο που όριζε τι θεωρείται αυθεντικό Johnny Cake. Εκεί κυριαρχεί το καλαμποκάλευρο της εταιρείας Kenyon's, το οποίο παράγεται από έναν ιστορικό τοπικό μύλο που λειτουργεί από το 1886.

Στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι γνωστά ως hoe cakes και συχνά εμπλουτίζονται με βουτυρόγαλα, μέλι ή μπέικον. Στην Καραϊβική, και ιδιαίτερα στην Τζαμάικα, παρασκευάζονται σε στρογγυλό σχήμα, τηγανίζονται μέχρι να αποκτήσουν τραγανή κρούστα και έχουν μια ελαφρώς γλυκιά γεύση.

Πηγή: thedailymeal