Να τρώει κανείς πρωινό ή όχι; Ένα ερώτημα που απάντησή του διχάζει! Οι απόψεις διίστανται, ωστόσο οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι πιο σημαντικό το τι περιέχει το πρώτο γεύμα της ημέρας, από το αν θα το καταναλώσετε.

Μία από τις πιο συνηθισμένες διαμάχες που αφορούν την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων έγκειται στο αν θα πρέπει κανείς να τρώει πρωινό, να το αμελεί, ή να το εντάσσει ανελλιπώς στην καθημερινότητά του.

Τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές συνήθειες έχουν διαφοροποιηθεί λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής και της έλλειψης χρόνου, ενώ η διαλειμματική νηστεία έχει φέρει στο προσκήνιο έναν νέο «τύπο» διατροφής που για πολλούς είναι αποδεκτός και υπόσχεται μαζική απώλεια κιλών.

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα τροφίμων που καταναλώνουμε και όχι τόσο το αν τρώμε πρωινό.

Η ειδική προπονήτρια, Κρις Ντίαζ, με εξειδίκευση στις γυναίκες και το γυναικείο σώμα, αποκαλύπτει ότι η κατανάλωση τροφής θα πρέπει να γίνεται όταν και όποτε το ζητά ο οργανισμός: «Πρέπει να τρως όταν το σώμα σου το ζητά, προσαρμόζοντας τις ανάγκες σου στους στόχους που έχεις για τη συγκεκριμένη ημέρα», τόνισε σε συνέντευξή της στην ABC.

Με γνώμονα αυτό, ισχυρίζεται ότι η διαλειμματική νηστεία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για πολλούς, ωστόσο δεν είναι αποδεκτή από όλους τους οργανισμούς και τα σώματα. Η ισορροπημένη διατροφή και η προσαρμογή των γευμάτων στις ανάγκες και στις φάσεις ζωής κάθε ανθρώπου, θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση του υγιούς βάρους και τις πνευματικής ανάτασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λήψη τροφής ενισχύει τον οργανισμό σωματικά και πνευματικά, λειτουργώντας ως καύσιμο για τον άνθρωπο. Για τον εξής λόγο, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στις τροφές που καταναλώνουμε παρά στο αν το πρώτο γεύμα της ημέρας θα γίνει συνήθεια.

Ένα πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, ενισχύει τη μυϊκή μάζα και την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας

Τα τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας θα πρέπει να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πιάτο σας, με το πρωινό να συνδυάζει πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά και ωμέγα - 3 που ενισχύουν τον οργανισμό και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού.

«Το ιδανικό πρωινό αποτελείται από ψωμί, αβοκάντο και scrambled eggs, τα οποία αδίκως για χρόνια είχαν δαιμονοποιηθεί, ενώ πλέον αναγνωρίζονται για την υψηλή διατροφική τους αξία», τονίζει η Κρις Ντίαζ.

Όπως εξηγεί, ο συνδυασμός αυτών των τροφών, αποτελεί τη βάση για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και τη μεταβολική σταθερότητα.

Το ψωμί, κυρίως σίκαλης, τα αυγά και το αβοκάντο, αποτελούν τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά με ωμέγα – 3 και ωμέγα – 6 λιπαρά οξέα.

Η ενυδάτωση και ο σκέτος καφές με βούτυρο πριν από το πρωινό

Η τακτική ενυδάτωση και η κατανάλωση νερού, θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για μία ισορροπημένη διατροφή, καθώς ενισχύει τον οργανισμό σε κάθε φάση της ημέρας.

Παράλληλα, η ειδικός, ισχυρίζεται ότι ο σκέτος καφές με λίγο βούτυρο πριν από το πρωινό γεύμα και την γυμναστική, χαρίζουν ενέργεια στον ασκούμενο.

Όπως εξηγεί στην συνέντευξή της, η ανθρώπινη υγεία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τη διατροφή, την άσκηση, την ξεκούραση και την σωστή ενυδάτωση, με το νερό να ενισχύει και τις ανάγκες του οργανισμού, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προσφέροντας σωματική ανάταση και πνευματική διαύγεια.