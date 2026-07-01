Το καλοκαίρι είναι μια ιδανική εποχή για να δώσετε χρώμα και ζωντάνια στον κήπο σας.

Όταν έχουμε οργανώσει τα κηπουρικά μας πλάνα από νωρίς, τα πολυετή φυτά μπαίνουν συνήθως στο χώμα μόλις περάσει και ο τελευταίος κίνδυνος παγετού. Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα δεν πάνε πάντα βάσει σχεδίου. Η καθημερινότητα τρέχει, και πριν το καταλάβετε, η ιδανική περίοδος για να βάλετε τα φυτά έχει κάνει φτερά.

Ευτυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε την προσπάθεια, ακόμα κι αν βρείτε χρόνο να φορέσετε τα γάντια κηπουρικής μετά τα μέσα του καλοκαιριού. Το μεσοκαλοκαίρι δεν είναι απαγορευτικό για να φυτέψετε πολυετή φυτά, ειδικά αν επιλέξετε ποικιλίες που αντέχουν στη ζέστη και είναι ιδανικές για να κόβετε λουλούδια για το βάζο σας. Το μόνο μυστικό είναι να μην αμελείτε το πότισμά τους μέχρι να ριζώσουν καλά.

Αν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τον κήπο σας με χρώμα, δείτε οκτώ πολυετή φυτά που θα προσαρμοστούν γρήγορα, ακόμα κι αν καθυστερήσετε και τα φυτέψετε μέσα στον Ιούλιο.

1. Εχινάκεια

Επιστημονική ονομασία: Echinacea purpurea

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

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Έδαφος: Στραγγιζόμενο, πλούσιο σε οργανική ύλη, αμμώδες ή αργιλώδες

Η εχινάκεια είναι η αγαπημένη των κηπουρών γιατί όχι μόνο λατρεύει τον ήλιο, αλλά αποτελεί και μαγνήτη για τις μέλισσες και τις πεταλούδες. Αν τη φυτέψετε τον Ιούλιο, θα προλάβει να εγκλιματιστεί πριν το φθινόπωρο, ώστε να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή την επόμενη χρονιά. Παράγει λουλούδια που κρατάνε πολύ στο βάζο, έχουν ιδιαίτερη υφή και ανθίζουν ασταμάτητα ακόμα και στις πιο καυτές μέρες του καλοκαιριού.

2. Ρουντμπέκια

Επιστημονική ονομασία: Rudbeckia hirta, R. fulgida

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο

Για υπέροχο χρυσό-κίτρινο χρώμα στα τέλη του καλοκαιριού, η ρουντμπέκια είναι η τέλεια επιλογή, αφού ανθίζει ακριβώς την εποχή που τα άλλα λουλούδια αρχίζουν να μαραίνονται. Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό που θα επιστρέφει κάθε χρόνο στον κήπο σας. Λατρεύει τα ζεστά, ηλιόλουστα σημεία, δεν την πειράζει καθόλου να φυτευτεί στα μέσα της σεζόν και τα λουλούδια της δείχνουν υπέροχα σε ανθοδέσμες.

3. Αχίλλεια

Επιστημονική ονομασία: Achillea millefolium

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο

Η αχιλλέα όχι μόνο μπορεί να φυτευτεί μες στο κατακαλόκαιρο, αλλά κυριολεκτικά απογειώνεται με τη ζέστη και την ξηρασία του Ιουλίου. Αν και τα λουλούδια της μοιάζουν ντελικάτα, είναι από τα πιο σκληροτράχηλα φυτά που θα βρείτε. Αποτελεί βασικό στοιχείο για κάθε κήπο, αποξηραίνεται πανέμορφα και, αν κόβετε τα μαραμένα λουλούδια, συνεχίζει να βγάζει καινούργια.

4. Μαργαρίτα Σάστα

Επιστημονική ονομασία: Leucanthemum × superbum

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

Έδαφος: Υγρό αλλά καλά αποστραγγιζόμενο

Οι μαργαρίτες Σάστα είναι το απόλυτο, κλασικό καλοκαιρινό λουλούδι. Χαρούμενες, με κίτρινο κέντρο και λευκά πέταλα, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε μια μαργαρίτα. Τα πάει περίφημα με τη φύτευση του Ιουλίου. Μια καλή συμβουλή είναι να κόψετε τα ξερά ή αδύναμα μπουμπούκια ώστε το φυτό να δώσει όλη του την ενέργεια στις ρίζες, και φυσικά να ποτίζετε τακτικά. Προσοχή όμως, δεν της αρέσει να λιμνάζει το νερό, οπότε εξασφαλίστε καλή αποστράγγιση.

5. Μονάρδα

Επιστημονική ονομασία: Monarda didyma

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

Έδαφος: Πλούσιο, υγρό και καλά αποστραγγιζόμενο

Αφού θα βάλετε που θα βάλετε καινούργια λουλούδια, γιατί να μην επιλέξετε κάποιο που τρελαίνει τους επικονιαστές; Όπως μαρτυρά και το αγγλικό της όνομα, η μονάρδα είναι το αγαπημένο σνακ των μελισσών. Αυτά τα πολύχρωμα λουλούδια κλέβουν την παράσταση στα μέσα και τέλη του καλοκαιριού. Αν φυτέψετε τον Ιούλιο, προτιμήστε έτοιμα, μεγάλα φυτά από το φυτώριο αντί για σπόρους, ώστε να δείτε λουλούδια φέτος και όχι την επόμενη χρονιά. Επειδή αγαπά την υγρασία, ποτίστε τη συχνά τις πρώτες εβδομάδες.

6. Σάλβια / Φασκόμηλο

Επιστημονική ονομασία: Salvia nemorosa

Φως: Πλήρης ήλιος

Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο, αμμώδες ή αργιλώδες

Οι μέλισσες και οι πεταλούδες έχουν αδυναμία στα έντονα μπλε και μωβ λουλούδια, και η σάλβια είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουν. Αυτά τα εντυπωσιακά, μυτερά λουλούδια αναπτύσσονται υπέροχα ακόμα και τον Ιούλιο. Το κόλπο είναι να βρείτε στο φυτώριο ένα φυτό που έχει περισσότερα μπουμπούκια παρά ανοιχτά λουλούδια, ώστε να απολαύσετε την άνθηση για εβδομάδες. Φυτέψτε το βαθιά σε καλό χώμα και ποτίστε πλούσια. Παρόλο που λατρεύει τον ήλιο, αν το φυτέψετε μες στο λιοπύρι, ίσως χρειαστεί λίγη σκιά τις μεσημεριανές ώρες για την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα.

7. Ημεροκαλλίδα

Επιστημονική ονομασία: Hemerocallis spp.

Φως: Ήλιος ή ημισκιά

Έδαφος: Γόνιμο, υγρό

Οι ημεροκαλλίδες ανθίζουν συνήθως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά μπορεί να σας δώσουν μερικά όψιμα λουλούδια και τον Αύγουστο. Ακόμα όμως κι αν δεν ανθίσουν αμέσως, προσαρμόζονται τέλεια αν φυτευτούν τον Ιούλιο και θα σας αποζημιώσουν με ένα φανταστικό σόου την επόμενη χρονιά. Είναι ανθεκτικά φυτά, δεν θέλουν πολλή φροντίδα και προτιμούν τουλάχιστον 6 ώρες ήλιο την ημέρα. Ποτίστε τα βαθιά στην αρχή και κρατήστε το χώμα νωπό τις πρώτες εβδομάδες.

8. Λεβάντα

Επιστημονική ονομασία: Lavandula spp.

Φως: Πλήρης ήλιος

Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο

Η λεβάντα είναι το κλασικό μεσογειακό βότανο που έχει μάθει να επιβιώνει στη ζέστη και την ξηρασία του καλοκαιριού, οπότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μετακομίσει στον κήπο σας μες στον Ιούλιο. Αυτό το μοσχομυριστό λουλούδι ανθίζει μέχρι τον Αύγουστο, γεμίζοντας την αυλή σας με χρώμα και ένα άρωμα που θυμίζει σπα. Χάρη στο μωβ χρώμα της, προσελκύει και αυτή τους απαραίτητους επικονιαστές, ενώ το καλύτερο; Πολλά είδη λεβάντας παραμένουν πράσινα και όμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου!