Ο Αύγουστος μπορεί να είναι ζεστός, αλλά δεν είναι αργά για να φυτέψετε.

Αν υπάρχουν γυμνά ή προβληματικά σημεία στον κήπο όπου το γρασίδι και άλλα φυτά δεν ευδοκιμούν, τα φυτά εδαφοκάλυψης μπορούν να δώσουν τη λύση. Είναι χαμηλά φυτά που απλώνονται στο έδαφος, περιορίζουν τα ζιζάνια και τη διάβρωση και βοηθούν το χώμα να διατηρεί την υγρασία, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα.

Πολλά δημιουργούν ένα εντυπωσιακό «χαλί» από άνθη, ενώ άλλα προσφέρουν όμορφο φύλλωμα. Υπάρχουν επίσης είδη που ευδοκιμούν τόσο στον ήλιο όσο και στη σκιά, επομένως μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη επιλογή σχεδόν για κάθε σημείο του κήπου. Ο Αύγουστος μπορεί να είναι ζεστός, αλλά δεν είναι αργά για να φυτέψετε.

1. Θυμάρι έρπον (Thymus serpyllum)

Αγαπά τον ήλιο και τα ξηρά, καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Έχει μικρά αειθαλή φύλλα με ευχάριστο άρωμα. Αντέχει μέτρια κίνηση και είναι ιδανικό για φύτευση ανάμεσα σε πλάκες και πέτρες.

Από τις αρχές έως τα μέσα του καλοκαιριού γεμίζει με μικρά ροζ ή μοβ άνθη, δημιουργώντας ένα όμορφο ανθισμένο «χαλί». Τον Αύγουστο προτιμήστε έτοιμα φυτά από φυτώριο και όχι σπόρους, ώστε να έχουν χρόνο να ριζώσουν πριν από τον πρώτο ισχυρό παγετό.

2. Σέντουμ (Sedum spp.)

Ορισμένες ποικιλίες σέντουμ, γνωστές και ως «σεδοειδή», είναι εξαιρετικές για βραχόκηπους και ξηρά σημεία όπου άλλα φυτά δυσκολεύονται. Χρειάζονται άφθονο ήλιο και ελαφρύ, καλά στραγγιζόμενο χώμα.

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Αν φυτευτούν τον Αύγουστο, χρειάζονται τακτικό πότισμα μέχρι να ριζώσουν. Η ποικιλία «Angelina» έχει χρυσαφένιο φύλλωμα που γίνεται χάλκινο τον χειμώνα, ενώ η «Murale» σχηματίζει σταδιακά πυκνό στρώμα βλάστησης.

3. Βίνκα (Vinca minor)

Με τα χαρακτηριστικά μοβ άνθη της, η βίνκα είναι κατάλληλη για πρανή και σημεία κάτω από δέντρα. Οι βλαστοί της ριζώνουν όπου ακουμπούν στο έδαφος, βοηθώντας την να εξαπλώνεται.

Τον Αύγουστο χρειάζεται προστασία από τον έντονο απογευματινό ήλιο και καλό πότισμα. Ένα λεπτό στρώμα εδαφοκάλυψης γύρω από τη βάση του φυτού βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές θεωρείται χωροκατακτητικό είδος.

4. Λιριόπη (Liriope spicata, L. muscari)

Η λιριόπη είναι ένα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο φυτό εδαφοκάλυψης, που μπορεί να αναπτυχθεί από σημεία με πλήρη ηλιοφάνεια έως και αρκετά σκιερά μέρη. Προτιμά αφράτο έδαφος με καλή αποστράγγιση και αναπτύσσεται καλά τόσο σε πηλώδη όσο και σε αμμώδη ή αργιλώδη εδάφη.

Η έρπουσα λιριόπη (L. spicata) εξαπλώνεται με υπόγεια ριζώματα και καλύπτει σταδιακά το έδαφος, δημιουργώντας μια πυκνή βλάστηση. Είναι καλή επιλογή για πλαγιές και μεγάλες εκτάσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου χρειάζεται να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους.

Η λιριόπη L. muscari αναπτύσσεται σε συμπαγείς τούφες και εξαπλώνεται πιο αργά.

Αν τη φυτέψετε τον Αύγουστο, ενδέχεται να χρειάζεται καθημερινό πότισμα, ενώ είναι καλό να προστατεύετε τα νεαρά φυτά από τον έντονο απογευματινό ήλιο. Ένα στρώμα εδαφοκάλυψης γύρω από τα φυτά θα βοηθήσει επίσης να διατηρηθεί η υγρασία στο χώμα.

5. Παχυσάνδρα (Pachysandra terminalis)

Ποτίζετε τα φυτά καθημερινά μέχρι να ριζώσουν καλά, ώστε να προστατεύσετε τις νέες ρίζες. Η παχυΣάνδρα αναπτύσσεται καλύτερα στη σκιά, ιδιαίτερα στο φιλτραρισμένο φως που περνά ανάμεσα από τα κλαδιά των δέντρων. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να κάνει το φύλλωμά της να ξεθωριάσει.

Χρησιμοποιείται συχνά ως φυτό εδαφοκάλυψης σε σκιερά σημεία και κάτω από δέντρα. Εξαπλώνεται αργά με υπόγεια ριζώματα και μπορεί να χρειαστεί έως και τρία χρόνια για να δημιουργήσει επαρκή κάλυψη του εδάφους. Μπορεί να αναπτυχθεί σχεδόν σε κάθε τύπο εδάφους, αρκεί αυτό να διατηρείται υγρό.

Την άνοιξη εμφανίζει αρωματικά, λευκά άνθη σε σχήμα αστεριού.

6. Ανθεκτικό γεράνι (Hardy geranium)

Το ανθεκτικό γεράνι, γνωστό και ως cranesbill ή πολυετές γεράνι, αναπτύσσεται χαμηλά και απλώνεται δημιουργώντας πυκνή βλάστηση. Τα ροζ, μοβ ή μπλε άνθη του εμφανίζονται από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο, προσθέτοντας χρώμα σε γυμνά σημεία, πρανή και γύρω από τα παρτέρια.

Για φύτευση στα τέλη του καλοκαιριού, προτιμήστε ένα έτοιμο φυτό σε γλάστρα από φυτώριο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χωρίσετε μια υπάρχουσα τούφα, κατά προτίμηση σε μια πιο δροσερή ημέρα.

Με πληροφορίες από southernliving.com