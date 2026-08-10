Σε πλήρη εξέλιξη οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη χρόνο για αγορές σε μειωμένες τιμές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν χρόνο έως και τις 31 Αυγούστου για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφήνεια την τιμή που ίσχυε πριν από τη μείωση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό όφελος. Ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά το προηγούμενο διάστημα των 30 ημερών.

Για προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις προηγούμενες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση.

Ωστόσο, όταν περισσότερα από 60% των προϊόντων ενός καταστήματος πωλούνται σε εκπτωτικές τιμές, τότε το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται και στη βιτρίνα της επιχείρησης.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή και να μην αξιολογούν μια προσφορά αποκλειστικά από το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η τελική τιμή είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να διαπιστωθεί αν μια αγορά είναι πραγματικά συμφέρουσα.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους όρους που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση για αλλαγές και επιστροφές προϊόντων. Η σχετική πολιτική θα πρέπει να είναι γνωστή στον καταναλωτή πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, εξακολουθούν να ισχύουν τα δικαιώματα που προβλέπει η καταναλωτική νομοθεσία. Ανάλογα με την περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση του προβλήματος, όπως επισκευή ή αντικατάσταση, ενώ υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί να δικαιούται και επιστροφή χρημάτων.