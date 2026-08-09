Πώς λειτουργεί, τι προσφέρει και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά χωρίς να εμποδίζετε τον αερισμό του ψυγείου.

Ο καθαρισμός του ψυγείου είναι μία από εκείνες τις δουλειές του σπιτιού που δύσκολα μπορεί κανείς να αποφύγει. Υγρά από δοχεία, υπολείμματα τροφών, σάλτσες και υγρασία μπορούν να καταλήξουν στα ράφια και στις γωνίες, δημιουργώντας λεκέδες αλλά και δυσάρεστες οσμές αν δεν καθαριστούν έγκαιρα.

Υπάρχει, ωστόσο, όπως αναφέρει το cronista, ένα απλό οικιακό κόλπο που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη βρωμιά που καταλήγει απευθείας στις επιφάνειες του ψυγείου: η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου στα ράφια.

Η ιδέα είναι απλή. Το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως ένα επιπλέον προστατευτικό στρώμα ανάμεσα στα τρόφιμα και στην επιφάνεια του ραφιού. Έτσι, σε περίπτωση που χυθεί κάποιο υγρό ή υπάρξει διαρροή από ένα δοχείο, ένα μέρος της βρωμιάς παραμένει πάνω στο φύλλο αντί να καταλήξει απευθείας στο ράφι.

Ποια είναι τα οφέλη

Το συγκεκριμένο κόλπο μπορεί να κάνει τον καθαρισμό του ψυγείου πιο εύκολο, καθώς:

Περιορίζει την άμεση επαφή των τροφών με τα ράφια.

Μπορεί να συγκρατήσει λεκέδες και υπολείμματα από διαρροές.

Μειώνει τη συσσώρευση βρωμιάς σε γωνίες και άλλα δύσκολα σημεία.

Κάνει την απομάκρυνση ορισμένων λεκέδων πιο γρήγορη.

Επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση του φύλλου όταν λερωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, αντί να χρειάζεται κάθε φορά να καθαρίζεται ολόκληρο το ράφι, μπορεί να αρκεί η αφαίρεση του λερωμένου φύλλου και η τοποθέτηση ενός καινούργιου.

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Μπορεί να βοηθήσει και στις δυσάρεστες οσμές;

Οι άσχημες μυρωδιές στο ψυγείο συχνά προκαλούνται από υγρά ή υπολείμματα τροφών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις επιφάνειες και ιδιαίτερα σε σημεία που είναι δύσκολο να καθαριστούν.

Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο φράγμα, περιορίζοντας την άμεση συσσώρευση τέτοιων υπολειμμάτων πάνω στα ράφια. Όταν το φύλλο λερωθεί, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για λύση που εξουδετερώνει από μόνη της τις οσμές. Αν ένα τρόφιμο έχει χαλάσει ή έχει χυθεί κάποιο υγρό, χρειάζεται κανονικός καθαρισμός του ψυγείου.

Πώς να τοποθετήσετε σωστά το αλουμινόχαρτο

Η εφαρμογή του κόλπου είναι απλή.

Πρώτα, καθαρίστε καλά το ψυγείο και βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες των ραφιών είναι καθαρές και στεγνές.

Στη συνέχεια:

Μετρήστε τα ράφια του ψυγείου.

Κόψτε το αλουμινόχαρτο στις αντίστοιχες διαστάσεις.

Τοποθετήστε ένα φύλλο σε κάθε επιφάνεια που θέλετε να προστατεύσετε.

Βεβαιωθείτε ότι το φύλλο παραμένει σταθερό και δεν εμποδίζει πόρτες, συρτάρια ή άλλα εξαρτήματα.

Μην καλύπτετε ανοίγματα ή σημεία που απαιτούνται για την κυκλοφορία του αέρα.

Αν το αλουμινόχαρτο λερωθεί σημαντικά, αφαιρέστε το και αντικαταστήστε το.

Δεν αντικαθιστά τον κανονικό καθαρισμό

Παρά την ευκολία του, το κόλπο με το αλουμινόχαρτο δεν σημαίνει ότι το ψυγείο μπορεί να παραμένει χωρίς καθαρισμό.

Το φύλλο λειτουργεί κυρίως ως ένα επιπλέον προστατευτικό στρώμα που μπορεί να περιορίσει τη βρωμιά και να κάνει ευκολότερη την καθημερινή συντήρηση. Τα ράφια, τα συρτάρια και οι υπόλοιπες επιφάνειες χρειάζονται κανονικό καθάρισμα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον, πριν εφαρμόσετε τη μέθοδο, καλό είναι να ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψυγείου σας, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να έχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την κάλυψη των ραφιών ή την κυκλοφορία του αέρα.

Με λίγα λόγια, το αλουμινόχαρτο μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και οικονομικό βοήθημα για την καθημερινή καθαριότητα του ψυγείου, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά και να μην αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο του τακτικού καθαρισμού.