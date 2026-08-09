Ο personal trainer Paul Lucín εξηγεί πώς η έλλειψη προγράμματος, ο κακός ύπνος και οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορούν να εκτροχιάσουν τη διατροφή και την άσκηση – και τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε.

Κοιμήθηκες χειρότερα από ό,τι στο σπίτι, στο ξενοδοχείο που έκανες κράτηση; Έχεις μπροστά σου τρεις συναντήσεις και δεν ξέρεις πότε θα μπορέσεις να ξαναφάς. Κατεβαίνεις στον μπουφέ του ξενοδοχείου και γεμίζεις το πιάτο: αυγά, ψωμί, αλλαντικά, γλυκά, χυμό και καφέ. Κάπου ανάμεσα στα υπόλοιπα αρπάζεις και μια μικρή γλυκιά λιχουδιά «για ενέργεια».

Επιστρέφοντας στο τραπέζι, όμως, όπως αναφέρει το menshealth, περνά από το μυαλό σου η γνωστή σκέψη: «Αφού λείπω, έχω αρκετά να κάνω απλώς δουλεύοντας». Ή, όπως λέει συχνά κάποιος που ταξιδεύει για δουλειά: «Είναι αδύνατο να φροντίσεις τον εαυτό σου όταν ταξιδεύεις».

Κι όμως, το επαγγελματικό ταξίδι δεν είναι απαραίτητα ο εχθρός της φυσικής κατάστασης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον personal trainer Paul Lucín, είναι κυρίως η απουσία δομής.

Η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται όταν κάθεσαι για πέντε ώρες, όταν τρως με έναν πελάτη, όταν σου προσφέρουν ακόμη ένα ποτό ή όταν επιστρέφεις στο ξενοδοχείο στις 11 το βράδυ, εξαντλημένος και χωρίς διάθεση να πάρεις άλλη μία απόφαση. Παραγγέλνεις το πρώτο πράγμα που βλέπεις, λες στον εαυτό σου ότι θα τα διορθώσεις όλα όταν επιστρέψεις σπίτι και ένα τριήμερο επαγγελματικό ταξίδι μετατρέπεται εύκολα σε μία ολόκληρη εβδομάδα διατροφικού και σωματικού χάους.

Το πρόβλημα δεν είναι το ταξίδι, αλλά η έλλειψη προγράμματος

Το να ταξιδεύεις για δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να χάσεις λίπος στην κοιλιά ή να διατηρήσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα είναι το να ταξιδεύεις χωρίς κανένα σχέδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν η καθημερινή ρουτίνα μένει στο σπίτι, όλα μοιάζουν να καταρρέουν. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζεις πως χρειάζεται να τρως καλύτερα, να περπατάς περισσότερο ή να πίνεις νερό. Το γνωρίζεις ήδη. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημά σου βασίζεται στην προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε τέλεια.

Κάτι τέτοιο, όμως, είναι σχεδόν αδύνατο σε ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Μετά από ένα πρωινό ξύπνημα, πέντε συναντήσεις, ένα δίωρο γεύμα με πελάτες και πολλές ώρες μετακινήσεων, η δύναμη της θέλησης έχει ήδη εξαντληθεί. Και τότε το φαγητό, η άσκηση και ο ύπνος περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Η μία παραχώρηση φέρνει την άλλη

Το ταξίδι συχνά ξεκινά με μία μικρή παραχώρηση. Ένα γλυκό στο αεροδρόμιο, ένα ποτό στο επαγγελματικό δείπνο ή ένα βαρύ γεύμα επειδή «δεν υπήρχε άλλη επιλογή».

Όταν όμως έχουν ήδη γίνει τρεις αποφάσεις που δεν σε ικανοποιούν, ενεργοποιείται εύκολα η λογική του «ό,τι έγινε, έγινε».

Αφού η ημέρα δεν ήταν τέλεια, σταματάς να προσπαθείς. Τρως περισσότερο από όσο χρειάζεσαι, κινείσαι ελάχιστα, φτάνεις αργά στο ξενοδοχείο και παραγγέλνεις ό,τι είναι διαθέσιμο.

Έτσι, το αεροδρόμιο, ο μπουφές, το μεσημεριανό με τους πελάτες και το βραδινό γεύμα μετατρέπονται σε τέσσερις διαφορετικές «εξαιρέσεις» μέσα στην ίδια ημέρα.

Και στο τέλος, το τριήμερο ταξίδι επιστρέφει μαζί σου στο σπίτι.

«Το έβλεπα για χρόνια στα ξενοδοχεία»

Ο Paul Lucín έχει προσωπική εμπειρία από αυτή την κατάσταση, καθώς πριν αφιερωθεί στην προπόνηση ιδιοκτητών επιχειρήσεων και στελεχών, εργαζόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία στη Βαρκελώνη.

«Το έβλεπα για χρόνια δουλεύοντας σε ξενοδοχεία», λέει.

Όπως περιγράφει, έβλεπε επιχειρηματίες να φτάνουν με κοστούμια, φορτωμένα προγράμματα και εμφανή σημάδια εξάντλησης.

Πολλοί έφταναν αργά και έτρωγαν το πρώτο πράγμα που έβρισκαν. Το πρωί, έπεφταν με τα μούτρα στον μπουφέ επειδή δεν γνώριζαν πότε θα είχαν την επόμενη ευκαιρία να καθίσουν για φαγητό.

Στη συνέχεια, η ημέρα συνεχιζόταν με διαδρομές από το ασανσέρ στο ταξί, από το ταξί σε μια συνάντηση και από εκεί σε ένα ακόμη τραπέζι.

«Στις 4 μ.μ.», περιγράφει, επαναλαμβανόταν η ίδια εικόνα: κουρασμένα μάτια, καφές στο χέρι, φουσκωμένη κοιλιά και η αίσθηση ότι λειτουργούσαν στον αυτόματο πιλότο.

Εξωτερικά, έμοιαζαν με ανθρώπους που είχαν τα πάντα υπό έλεγχο. Εσωτερικά, όμως, ήθελαν απλώς να φτάσουν στο δωμάτιό τους, να βγάλουν τα παπούτσια τους και να σταματήσουν να παίρνουν αποφάσεις.

Η «νέα πολυτέλεια» δεν είναι η σουίτα

Όταν ταξιδεύεις για δουλειά, συνήθως κοιμάσαι λιγότερο, κινείσαι λιγότερο, συσσωρεύεις περισσότερο άγχος και φτάνεις στο τέλος της ημέρας χωρίς την απαραίτητη ενέργεια για να πάρεις σωστές αποφάσεις.

Για τον Lucín, η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι να ταξιδεύεις περισσότερο ή να μένεις σε μια σουίτα πέντε αστέρων.

Η νέα πολυτέλεια είναι να μην εκδηλώνεται η επιτυχία σου ως εξάντληση.

Το πρόβλημα είναι ότι το ταξίδι δεν τελειώνει όταν επιστρέφεις σπίτι. Συχνά επιστρέφεις φουσκωμένος, ανεβαίνεις στη ζυγαριά και θυμώνεις με τον εαυτό σου.

Και τότε ξεκινά η προσπάθεια «αντιστάθμισης»:

νηστεία,

πείνα,

περισσότερη αερόβια άσκηση,

προσπάθεια να αναπληρωθούν όλες οι χαμένες προπονήσεις,

αποκλεισμός συγκεκριμένων τροφών,

υπόσχεση ότι «αυτή τη φορά θα είμαι τέλειος».

Ένα ταξίδι τριών ή τεσσάρων ημερών μπορεί έτσι να οδηγήσει σε δέκα ημέρες προβληματικής συμπεριφοράς. Μεταξύ της έλλειψης ελέγχου και της επακόλουθης «τιμωρίας», φτάνεις στο Σαββατοκύριακο κουρασμένος, πεινασμένος και απογοητευμένος.

Το ταξίδι ξεκινά πριν κλείσεις τη βαλίτσα

Η λύση δεν είναι να προγραμματίσεις κάθε γραμμάριο φαγητού. Είναι να πάρεις μερικές βασικές αποφάσεις πριν φύγεις.

Ο Lucín προτείνει να γνωρίζεις εκ των προτέρων:

Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο;

Διαθέτει γυμναστήριο;

Ποιες ημέρες μπορείς ρεαλιστικά να προπονηθείς;

Ποιες ημέρες μπορείς ρεαλιστικά να προπονηθείς; Πόσα γεύματα θα έχεις με πελάτες;

Τι ώρα θα φτάσεις;

Τι επιλογές φαγητού υπάρχουν κοντά;

Ποιος είναι ο ελάχιστος προϋπολογισμός σου σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιπλακεί;

Η λογική είναι απλή: όσο λιγότερες αποφάσεις χρειάζεται να πάρεις ενώ είσαι κουρασμένος σε ένα αεροδρόμιο ή μετά από μια δύσκολη ημέρα, τόσο καλύτερα.

Για ένα ταξίδι δύο έως πέντε ημερών, χρειάζεσαι ξεκάθαρα ελάχιστα όρια και όχι τελειότητα.

Οι βασικοί κανόνες για ένα επαγγελματικό ταξίδι

Μια λογική βάση μπορεί να περιλαμβάνει: