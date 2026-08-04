Τι τρώμε και τι δεν τρώμε στη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, ποια μέρα επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου είναι μία από τις σημαντικότερες περιόδους νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αποτελεί την πνευματική προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου.

Η περίοδος αυτή είναι αφιερωμένη στην Παναγία και διαρκεί 14 ημέρες ήτοι από την 1η έως και τις 14 Αυγούστου. Πρόκειται για μία αυστηρή νηστεία, αντίστοιχη σε μεγάλο βαθμό με τη νηστεία πριν από το Πάσχα, καθώς οι πιστοί καλούνται να περιορίσουν τις τροφικές απολαύσεις και να ενισχύσουν την προσευχή, την εγκράτεια και την πνευματική τους προετοιμασία. Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Αυγούστου, την παραμονή της μεγάλης εορτής.

Η 15η Αυγούστου «πέφτει» φέτος Σάββατο, επομένως ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η νηστεία ολοκληρώνονται και οι πιστοί μπορούν να καταναλώσουν όλες τις τροφές που προβλέπει η εκκλησιαστική παράδοση.

Πότε επιτρέπεται το ψάρι στη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

Κατά τη διάρκεια της νηστείας απαγορεύεται η κατανάλωση ψαριού, με μία σημαντική εξαίρεση Η μοναδική ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται το ψάρι είναι ανήμερα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου που φέτος «πέφτει» Πέμπτη.

Τι δεν τρώμε κατά τη διάρκεια της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου

Στη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου οι πιστοί απέχουν από:

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Κρέας

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Αυγά

Ψάρια, εκτός από την 6η Αυγούστου

Λάδι και κρασί επιτρέπονται (1-2/8 και 8-9/8)

Τι ισχύει αν η 15η Αυγούστου «πέσει» Τετάρτη ή Παρασκευή

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, όταν η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συμπέσει με Τετάρτη ή Παρασκευή, ημέρες που συνήθως διατηρείται η νηστεία, επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος, αλλά όχι η κατανάλωση κρέατος.

Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο

Η νηστεία αυτή πραγματοποιείται προς τιμήν της Παναγίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Θεοτόκος προετοιμάστηκε με προσευχή και νηστεία πριν από την Κοίμησή της. Η περίοδος αυτή αποτελεί έναν τρόπο ώστε οι πιστοί να προετοιμαστούν όχι μόνο σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά για τη μεγάλη γιορτή. Η αποχή από συγκεκριμένες τροφές συνοδεύεται από προσευχή, μετάνοια και προσπάθεια για εσωτερική βελτίωση. Στόχος δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά η καλλιέργεια της αγάπης, της υπομονής και της πνευματικής ανανέωσης.