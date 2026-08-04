Πιθανόν να αλλάξουν σχεδόν όλες οι γραμματείες.

Σχεδόν όλες τις Γραμματείες που στελεχώνουν τη ΝΔ σκέφτεται να αλλάξει ο Κώστας Κυρανάκης αντικαθιστώντας τα παλιά μέλη τους με «σοβαρά στελέχη», όπως λένε δεικτικά από την Πειραιώς.

⁠Αλλαγές αναμένονται και στους Τομείς. Με πλήρη αντιστοιχία με τα χαρτοφυλάκια υπουργών - υφυπουργών για να είναι πιο παραγωγική η συνδιαμόρφωση πολιτικής και νομοσχεδίων. Καθώς μέχρι τώρα η συμβολή του κόμματος στην διαμόρφωση πολιτικής ήταν μηδαμινή.

Είναι φανερό ότι μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης του κόμματος γίνεται μία προσπάθεια να «αναστηθεί». Το στοίχημα είναι μεγάλο αφού ο διχασμός στην παράταξη είναι πλέον υπαρκτός.

Λ.Ι.