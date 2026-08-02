Η φετινή αποστολή σηματοδοτεί την έβδομη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας της εταιρείας με τις ελληνικές αρχές, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό της ρόλο στην αεροπυρόσβεση και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Η αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation προχωρά στην ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους στόλους εναέριας πυρόσβεσης που έχουν επιχειρήσει στη χώρα, ενισχύοντας τις δυνατότητες της Ελλάδας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2026.

Όπως αναφέρει το asianaviation, συνολικά, 15 ελικόπτερα μεταφέρονται από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Ο στόλος αποτελείται από 11 Bell 214ST "Super Transporter" και τέσσερα Bell 214B "Big Lifter", αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικές αποστολές πυρόσβεσης και επιχειρήσεις σε δύσκολες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, 14 από τα 15 ελικόπτερα θα βρίσκονται συνεχώς σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, υποστηριζόμενα από περίπου 100 εξειδικευμένους τεχνικούς, χειριστές και μέλη πληρωμάτων, οι οποίοι θα εναλλάσσονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, η επιχείρηση θα υποστηρίζεται από ομάδες επιχειρησιακού συντονισμού με έδρα την Αυστραλία, σε συνεργασία με τοπικούς ελληνικούς παρόχους.

Στρατηγική ανάπτυξη σε 11 βάσεις

Ο στόλος θα αναπτυχθεί σε 11 στρατηγικά επιλεγμένες βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία επέμβαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι βάσεις καλύπτουν τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα, εκτεινόμενες από τον Άραξο στη δυτική Ελλάδα έως την Αλεξανδρούπολη στα ανατολικά, από τα Ιωάννινα στη βόρεια χώρα έως την Κρήτη και τη Ρόδο, επιτρέποντας την άμεση ανταπόκριση όπου απαιτηθεί.

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Τα ελικόπτερα της McDermott Aviation θα αναλάβουν αποστολές αεροπυρόσβεσης, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα. Παράλληλα, διαθέτουν δυνατότητες υποστήριξης επιχειρήσεων εκκένωσης περιοχών, έρευνας και διάσωσης, καθώς και ευρύτερων αποστολών πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όταν αυτό απαιτηθεί.

Επτά χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα

Η McDermott Aviation ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα με μόλις δύο ελικόπτερα και περιορισμένο προσωπικό, όμως χρόνο με τον χρόνο αύξησε σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της χώρας για ισχυρές εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Κατά τις τρεις τελευταίες αντιπυρικές περιόδους, τα ελικόπτερα της εταιρείας πραγματοποίησαν από 2.500 έως και 4.500 ώρες πτήσης ετησίως σε αποστολές πυρόσβεσης στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιπυρική περίοδο του 2023, όταν, σύμφωνα με την Ελληνική Πυροσβεστική, η αυξημένη αξιοποίηση των ελικοπτέρων και οι ταχύτεροι χρόνοι επέμβασης συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωση της συνολικής καμένης έκτασης.

«Μακροπρόθεσμη δέσμευση» για την Ελλάδα

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της McDermott Aviation, John McDermott, υπογράμμισε ότι η συνεχής παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διεθνούς υποστήριξης μεγάλων επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης.

Όπως δήλωσε, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τόσο στον στόλο της όσο και στις επιχειρησιακές της δυνατότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιοκτησία και τη συνεχή εξέλιξη της πλατφόρμας Bell 214.

«Η συνεχιζόμενη ανάπτυξή μας στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας διεθνώς. Έχουμε επενδύσει σημαντικά τόσο στον στόλο όσο και στις δυνατότητές μας, γεγονός που μας επιτρέπει να προσφέρουμε το επίπεδο αξιοπιστίας και απόδοσης που απαιτούν τόσο απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο John McDermott.