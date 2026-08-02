Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον γάμο, η τελετή αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς στον χώρο του αθλητισμού και της διεθνούς showbiz.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες φέρεται να ετοιμάζονται να επισφραγίσουν τη σχέση τους με τον γάμο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι η πολυαναμενόμενη τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη ανακοίνωση.

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2016, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις τους και την οικογενειακή ζωή που έχουν δημιουργήσει.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους το 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο, γεγονός που είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Από τότε, τα σενάρια για τον γάμο τους βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι φήμες για την τοποθεσία της τελετής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία από τις πιθανές επιλογές για τον γάμο είναι η Πορτογαλία, και συγκεκριμένα η Μαδέιρα, ιδιαίτερη πατρίδα του Ρονάλντο, με ορισμένες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τελετή στο Φουντσάλ. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον ιδιαίτερο δεσμό του ποδοσφαιριστή με τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

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Άλλα δημοσιεύματα έχουν αναφέρει διαφορετικά πιθανά σενάρια για τον χώρο και την ημερομηνία, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την τελετή. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Ρονάλντο ή την Τζορτζίνα.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκες έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, ενώ η Τζορτζίνα έχει ενεργό ρόλο στην ανατροφή και των υπόλοιπων παιδιών του ποδοσφαιριστή. Η οικογένεια αποτελεί συχνά μέρος των αναρτήσεων του ζευγαριού στα κοινωνικά δίκτυα, με τον Πορτογάλο σταρ να έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της οικογενειακής ζωής.