Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν με φόντο το μεσσηνιακό τοπίο. Οι νέες φωτογραφίες από την τελετή.

Στις 30 Μαΐου η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή γαμήλια τελετή με φόντο το μεσσηνιακό τοπίο.

Το ζευγάρι, είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, επέλεξε την Ελλάδα για τη θρησκευτική τελετή και τους εορτασμούς που ακολούθησαν, έχοντας δίπλα του αγαπημένα πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλευρό της νύφης βρέθηκαν οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της, ενώ ταξίδεψαν από την Αμερική συγγενείς και φίλοι για να βρεθούν στο πλευρό των νεόνυμφων.

Από τότε, η Αμαλία Κωστοπούλου, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της πραγματοποιώντας ταξίδια και δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με τον σύζυγό της.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σχεδόν δύο μήνες από την ημέρα του γάμου της, η Αμαλία Κωστοπούλου, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε συμπεριέλαβε φωτογραφίες από το μυστήριο και την φωτογράφιση του γάμου τους, αναφέροντας στη λεζάντα της αποκλειστικά την ημερομηνία της τελετής: «05.30.2026».

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Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η Αμαλία Κωστοπούλου, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από τις διακοπές της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον καλοκαιρινό προορισμό που έχει επισκεφθεί.

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