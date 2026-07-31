Το ηχηρό μήνυμα της παρουσιάστριας.

Η Φαίη Σκορδά, μέσω ανάρτησής της στα social media, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους, υπενθυμίζοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε μέσω Instagram Stories, η παρουσιάστρια μίλησε για τη σημασία της προσφοράς αίματος, αποκαλύπτοντας πως και η ίδια είναι εθελόντρια αιμοδότρια τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ανάγκες στις αποθήκες αίματος παραμένουν αυξημένες.

Έτσι λοιπόν, η Φαίη Σκορδά κάλεσε όσους έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία διαρκεί μόλις δέκα λεπτά, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, ανέφερε πως εθελοντές αιμοδότες μπορούν να γίνουν άτομα ηλικίας από 18 έως και 65 ετών, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να ενημερωθεί.

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Στο σχετικό βίντεο, η παρουσιάστρια ακούγεται να λέει: «Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια και έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος τώρα που έρχεται για την Ελλάδα, για τη χώρα μας είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα. Οπότε σκέφτηκα να κάνω μία υπενθύμιση για εσάς που είστε εθελοντές αιμοδότες, ή που θα θέλατε να γίνεται. Από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που μας περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή».