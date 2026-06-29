Οι ευχές και οι... λίγες νότες ξεγνοιασιάς!

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την Πάρο, όπου βρέθηκε το τριήμερο για την τελετή ανταλλαγής όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, έχοντας μαζί της τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η κοινή τους φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, στην πρώτη δημόσια κοινή ανάρτησή τους στα social media.

Η ανάρτηση από την Πάρο

Το απόγευμα της Κυριακής η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι και τη γιορτή του ζευγαριού. Στη λεζάντα έγραψε: «Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης.

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