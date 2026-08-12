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Μετά την Πάτμο, σειρά έχει η Νάξος στις καλοκαιρινές διακοπές της Φαίης Σκορδά.

Η Φάιη Σκορδά συνεχίζει τις διακοπές της στα νησιά του Αιγαίου.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην υπέροχη Νάξο, από όπου και ανάρτησε μία σειρά από φωτογραφίες.

Βόλτες, selfie, φαγητό και υπέροχα τοπία. «Σ’ αγαπώ να στο φωΝαξο;» έγραψε στη λεζάντα του φωτογραφικού καρουζέλ που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε το άλμπουμ της από την επίσκεψή της στη Χώρα αλλά και στα μοναδικά ορεινά τοπία ου νησιού.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση βέβαια, είναι πως στη φωτογραφία από το ιερό του Απόλλωνα (Πορτάρα για τους πολλούς) στη Νάξο δεν φαίνεται κανείς άλλος επισκέπτης πίσω της, καθώς ελάχιστες είναι οι φορές, που στο διάσημο σημείο δεν υπάρχουν άλλοι τουρίστες.

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